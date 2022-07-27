Gà gáy đúng 3 tiếng bước qua mùng 1 tháng 7 âm lịch: Phật Bà hiển linh mời gọi Thần Tài, ưu ái gọi tên 4 con giáp ĐỎ nhất tháng cô hồn, đuổi sạch vận đen, đắc tài đắc lộc, may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 19:40

Đúng mùng 1 tháng cô hồn, 4 con giáp dưới đây được Thần Tài ban lộc, lấy vía hên cho cả tháng!

Tuổi Tỵ

Tam Hợp nâng đỡ giúp những người tuổi Tỵ mở bát mùng 1 tháng cô hồn vô cùng may mắn. Công việc thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt, tháng mới chốt thêm được nhiều hợp đồng và kiếm thêm được nhiều tiền về trong tay.

Tỵ vốn dĩ là người tích cực và luôn tìm đến những điều mới lạ, cho dù phải đối mặt với điều gì, bạn sẽ luôn cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất.

Gà gáy đúng 3 tiếng bước qua mùng 1 tháng 7 âm lịch: Phật Bà hiển linh mời gọi Thần Tài, ưu ái gọi tên 4 con giáp ĐỎ nhất tháng cô hồn, đuổi sạch vận đen, đắc tài đắc lộc, may mắn hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 7 âm lịch này, những ngôi sao may mắn sẽ phù hộ cho tuổi Tỵ tươi cười rạng rỡ, có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng thuận lợi. Dự kiến ​​bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc, phú quý song toàn. Trong bất kì phương diện nào, tin vui cũng sẽ đến từ 2 đến 3 phía, điều này có thể tạo ra phúc khí cho tuổi Tỵ và chuyển sang cả cho những người thân yêu của họ.

Vận may từ tháng này trở đi tăng cao không ngừng, dự trù cuối năm sẽ kiếm được một khoản kha khá khiến gia đạo an yên, hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Tưởng chừng như tháng 7 âm lịch đến sẽ mang theo những điều xui xẻo, thế nhưng tuổi Mùi lại may mắn hơn người khi vận trình của họ có được sự che chở của Thần Phật và nâng đỡ của Thần Tài. Nhờ vậy mà mọi công việc trong tháng 7 này của tuổi Mùi đều tiến triển nhất định, nhất là những bạn sắp thi công chức, xin việc hoặc thi cử.

Lúc mới kinh doanh chắc chắn ai cũng sẽ phải trải qua khá nhiều khó khăn, nhưng đừng vì vậy mà nản lòng, mọi thứ sẽ tốt đẹp dần lên thôi. 

Gà gáy đúng 3 tiếng bước qua mùng 1 tháng 7 âm lịch: Phật Bà hiển linh mời gọi Thần Tài, ưu ái gọi tên 4 con giáp ĐỎ nhất tháng cô hồn, đuổi sạch vận đen, đắc tài đắc lộc, may mắn hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói thêm rằng, ngay ngày mùng 1 tới đây, những vì sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, niềm vui từ trên trời rơi xuống, Mùi sẽ được quý nhân ghé thăm, mọi việc đều tốt đẹp. 

Con giáp tuổi Mùi nỗ lực không ngừng sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy luôn nhớ câu này: Cuộc sống giống như một con thuyền và mọi người đều phải chuẩn bị để cầm lái con thuyền ấy.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân khôn ngoan, lém lỉnh, có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ nhạy cảm với các cơ hội đến với mình và không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

Chính vì thế, dù con giáp tuổi Thân xuất thân nghèo khó nhưng hậu vận cũng sẽ đủ đầy. Họ thông minh, thể hiện lập trường rõ ràng, sống trọng tình nghĩa và có khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Gà gáy đúng 3 tiếng bước qua mùng 1 tháng 7 âm lịch: Phật Bà hiển linh mời gọi Thần Tài, ưu ái gọi tên 4 con giáp ĐỎ nhất tháng cô hồn, đuổi sạch vận đen, đắc tài đắc lộc, may mắn hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ vi mùng 1 tháng 7 âm lịch cho biết, người tuổi Thân là con giáp được Thần Tài ban phát của cải, nên có tài lộc dồi dào. Con giáp này có thể giải quyết những vấn đề mà mình gặp phải. Người làm kinh doanh cũng ăn nên làm ra. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, thăng tiến từng ngày.

Người tuổi này làm kinh doanh sẽ có tài lộc dồi dào. Nếu nắm bắt được cơ hội đầu tư, họ sẽ kiếm được khoản lời lớn. Những người làm công ăn lương cũng đạt thành tích vượt bậc, được cấp trên coi trọng. 

Tuổi Hợi

Gà gáy đúng 3 tiếng bước qua mùng 1 tháng 7 âm lịch: Phật Bà hiển linh mời gọi Thần Tài, ưu ái gọi tên 4 con giáp ĐỎ nhất tháng cô hồn, đuổi sạch vận đen, đắc tài đắc lộc, may mắn hơn người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

con giáp may mắn đầu tháng 7 âm lịch 2022 nên được cục diện ngũ hành tương sinh cộng thêm Chính Tài cát tinh nâng bước, tuổi Hợi vô cùng may mắn và khởi sắc. Mùng 1 có may mắn cả tháng sẽ bớt được tai họa, đặc biệt các bạn chuẩn bị xuất ngoại hoặc bán hàng ăn uống.

Ngoài ra, dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống của tuổi Hợi trong những ngày tháng tới gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro.

Người làm kinh doanh thời gian này có thể mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm khách hàng cũng sẽ nhanh chóng tăng thêm lợi nhuận, chẳng mấy mà tích lũy được nguồn tài sản phong phú.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

 

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