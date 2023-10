"Ế" lâu năm, tình duyên lận đận, bất thành có phải là do Duyên Âm

Do đó Duyên Âm được hiểu là là tình duyên hiện tại giữa người trần và những người ở thế giới khác mà đa số là với các vong linh, thậm chí tà ma, ác linh. Duyên âm có hai loại:

- Hai: Duyên âm với những người đã chết ở kiếp này.

2. Dấu hiệu nhận biết bị bản thân có duyên

Theo một số quan điểm dân gian, người bị duyên âm thường có những biểu hiện như sau.

- Tình duyên trắc trở, yêu ai cũng không thành hoặc không ai thèm để ý đến mình. Nếu có tiến đến hôn nhân cũng tan vỡ không hiểu vì sao.

- Chia tay vô cớ. Hay cả hai đã định ngày cưới, tìm hiểu nhau kỹ càng nhưng tự nhiên lại cãi vã, xung đột và chia tay.

- Thường xuyên nóng tính, tính khí thất thường, nhất là với người yêu.

- Thường xuyên xuất hiện những giấc mơ gặp gỡ “người nào đó” lặp lại nhiều lần nhưng chưa hề quen biết.

- Thỉnh thoảng nghe những lời thì thầm, những câu nói mơ hồ bên tai như muốn xúi giục một điều gì đó.

3. Cách hóa giải Duyên Âm

Trong luật nhân quả của nhà Phật, nhân duyên cha mẹ - con cái, vợ - chồng cũng là nghiệp quả trả vay lẫn nhau qua nhiều đời, nhiều kiếp. Những mối quan hệ thân tình đã được hình thành như vậy.

Cho nên Duyên Âm chưa hẳn xuất hiện do việc duyên phận kiếp trước đứt gãy tạo ra sự nuối tiếc mà còn là do tình cảm của người đi trước dành cho người còn lại. Họ có thể là người yêu, người thân, bạn bè và họ đi theo không phải là vì chuyện tình cảm nam nữ, mà có thể vì ý muốn bảo hộ người thân thiết. Vì thế, thay vì suy nghĩ tiêu cực, đổ lỗi chuyện tình cảm bất thành là do Duyên Âm gây ra thì cách đơn giản nhất là hãy tích cực xem xét lại cách sống của bản thân.

Suy xét một cách thấu đáo về mối quan hệ với mọi người, tìm cách tháo gỡ những chỗ còn vướng mắc, vun bồi thêm tình yêu đang có và nuôi dưỡng lòng vị tha để hạnh phúc nảy mầm. Nếu tình yêu thương thăng hoa từ chính sự đồng cảm chân thật thì sẽ dẫn đến hôn nhân viên mãn.

