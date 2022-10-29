"Ế" lâu năm, tình duyên lận đận, bất thành có phải là do Duyên Âm

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 08:00

Theo quan niệm dân gian, người rơi vào cảnh "muộn vợ" hay "muộn chồng" khi đi xem bói hầu như bị phán là có Duyên Âm, khiến cho chuyện tình cảm hiện tại lận đận. Những thực tế Duyên Âm là gì, dấu hiệu cho thấy bản thân có Duyên Âm và cách hóa giải.

 

Theo quan niệm của dân gian người Việt, duyên có nghĩa là nhân duyên, còn âm có nghĩa là người đã chết, người cõi âm. Chính vì thế, duyên âm chính là mối nhân duyên với người đã chết nhưng chưa chịu siêu thoát, vẫn còn đeo bám, quấy phá người còn sống khiến họ lận đận trong chuyện hôn nhân.

'Ế' lâu năm, tình duyên lận đận, bất thành có phải là do Duyên Âm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 1. Duyên Âm là gì?

Theo GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu (tác giả cuốn sách Khoa học và vấn đề tâm linh) cho biết, theo Phật giáo, chúng ta có kiếp luân hồi. Khi được chuyển kiếp người ta vẫn lưu giữ những ký ức về kiếp trước. Và khi mất đi, thì chuyện tình cảm với người khác là khó quên nhất.

'Ế' lâu năm, tình duyên lận đận, bất thành có phải là do Duyên Âm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do đó Duyên Âm được hiểu là là tình duyên hiện tại giữa người trần và những người ở thế giới khác mà đa số là với các vong linh, thậm chí tà ma, ác linh. Duyên âm có hai loại:

- Một: Duyên tiền kiếp có thể là đoạn duyên còn chưa đứt của bạn trong tiền kiếp. Nói cách khác, người yêu kiếp trước của bạn vì vương vấn mối tình này mà chưa chịu đi đâu theo, còn theo bước bạn tới tận kiếp này

- Hai: Duyên âm với những người đã chết ở kiếp này.

2. Dấu hiệu nhận biết bị bản thân có duyên 

Theo một số quan điểm dân gian, người bị duyên âm thường có những biểu hiện như sau.

- Tình duyên trắc trở, yêu ai cũng không thành hoặc không ai thèm để ý đến mình. Nếu có tiến đến hôn nhân cũng tan vỡ không hiểu vì sao.

- Chia tay vô cớ. Hay cả hai đã định ngày cưới, tìm hiểu nhau kỹ càng nhưng tự nhiên lại cãi vã, xung đột và chia tay.

'Ế' lâu năm, tình duyên lận đận, bất thành có phải là do Duyên Âm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Thường xuyên nóng tính, tính khí thất thường, nhất là với người yêu. 

- Thường xuyên xuất hiện những giấc mơ gặp gỡ “người nào đó” lặp lại nhiều lần nhưng chưa hề quen biết.

- Thỉnh thoảng nghe những lời thì thầm, những câu nói mơ hồ bên tai như muốn xúi giục một điều gì đó.

3. Cách hóa giải Duyên Âm

Trong luật nhân quả của nhà Phật, nhân duyên cha mẹ - con cái, vợ - chồng cũng là nghiệp quả trả vay lẫn nhau qua nhiều đời, nhiều kiếp. Những mối quan hệ thân tình đã được hình thành như vậy. 

'Ế' lâu năm, tình duyên lận đận, bất thành có phải là do Duyên Âm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cho nên Duyên Âm chưa hẳn xuất hiện do việc duyên phận kiếp trước đứt gãy tạo ra sự nuối tiếc mà còn là do tình cảm của người đi trước dành cho người còn lại. Họ có thể là người yêu, người thân, bạn bè và họ đi theo không phải là vì chuyện tình cảm nam nữ, mà có thể vì ý muốn bảo hộ người thân thiết. Vì thế, thay vì suy nghĩ tiêu cực, đổ lỗi chuyện tình cảm bất thành là do Duyên Âm gây ra thì cách đơn giản nhất là hãy tích cực xem xét lại cách sống của bản thân.  

'Ế' lâu năm, tình duyên lận đận, bất thành có phải là do Duyên Âm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Suy xét một cách thấu đáo về mối quan hệ với mọi người, tìm cách tháo gỡ những chỗ còn vướng mắc, vun bồi thêm tình yêu đang có và nuôi dưỡng lòng vị tha để hạnh phúc nảy mầm. Nếu tình yêu thương thăng hoa từ chính sự đồng cảm chân thật thì sẽ dẫn đến hôn nhân viên mãn. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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