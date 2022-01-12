Đúng thứ 5 ngày 13/1, 3 con giáp gặp gỡ quý nhân nhận về tài lộc, tình duyên viên mãn, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 12/01/2022 12:18

Trong tử vi 12 con giáp thứ 5 ngày 13/1, sẽ có 3 con giáp nhận về nhiều tài lộc khi được quý nhân nâng đỡ, mọi kế hoạch trước đó đều hoàn thành tốt đẹp.

 

Con giáp tuổi Mão

Đúng thứ 5 ngày 13/1, nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão sẽ có 1 ngày vô cùng thuận lợi. Hôm nay Thần may mắn ở bên bạn, vì vậy bạn nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ. Không những vậy, ngày hôm nay bạn còn vượng vận quý nhân, nhờ có họ mà bạn sẽ biết mình nên làm những gì trong tương lai.

Đúng thứ 5 ngày 13/1, 3 con giáp gặp gỡ quý nhân nhận về tài lộc, tình duyên viên mãn, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Đúng thứ 5 ngày 13/1, nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão sẽ có 1 ngày vô cùng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet.

Một lưu ý cho người tuổi Mão trong ngày này là không nên làm việc quá sức. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong thứ 5 ngày 13/1 này, Tam Hợp tác động tích cực tới tinh thần của người tuổi Ngọ, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao. Tuy nhiên bạn không nên quá nóng vội mà nên xem xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Đặc biệt, đừng phán xét mọi việc nếu chỉ thông qua vẻ bề ngoài.

Đường tài lộc hôm nay khá hanh thông nên tình duyên của người tuổi Ngọ cũng trở nên tốt đẹp. Những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới, dù đó là người đã biết trước hay chỉ mới gặp lần đầu.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng thứ 5 ngày 13/1/2022, Chính Ấn đem lại ảnh hưởng tích cực đối với người tuổi Dậu. Bằng sự thông minh, tài trí của mình, bạn luôn sẵn sàng đối diện với khó khăn và giải quyết tốt đẹp gây được ấn tượng với những người xung quanh. Bên cạnh đó, bạn nên đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa và tham vọng hơn chứ đừng vội hài lòng với thực tại nhé.

Đúng thứ 5 ngày 13/1, 3 con giáp gặp gỡ quý nhân nhận về tài lộc, tình duyên viên mãn, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Đúng thứ 5 ngày 13/1/2022, Chính Ấn đem lại ảnh hưởng tích cực đối với người tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm, nếu gặp khó khăn thì bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người mà bạn luôn tin cậy.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày Rằm tháng Chạp, 3 con giáp quý nhân giúp sức, bứt phá thành công, TÀI LỘC HANH THÔNG, tiền vào đầy túi

Đúng ngày Rằm tháng Chạp, 3 con giáp quý nhân giúp sức, bứt phá thành công, TÀI LỘC HANH THÔNG, tiền vào đầy túi

Đây là ngày Rằm cuối cùng của năm Tân Sửu, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được quý nhân phù trợ, mọi mặt trong cuộc sống trở nên viên mãn khiến nhiều người ganh tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp quý nhân tử vi com giáp ngày thứ 5 tử vi con giáp 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 31 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm