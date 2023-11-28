Đúng nửa cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn gõ cửa, Thần Tài mở kho phát ngân khố, chuẩn bị có số làm đại gia

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 05:17

Theo tử vi nửa cuối tháng 10 âm lịch, những con giáp may mắn dưới đây sẽ ẵm trọn tài lộc, mọi việc thuận lợi và luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Mão

Khoảng thời gian trong quá khứ người tuổi Mão đã gặp khá nhiều khó khăn, chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Chuyện tài chính quả thật luôn là điều khó khăn với người tuổi này, tiền khó kiếm nhưng chẳng đủ để bù lại tiền đã chi. Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên nhiều lúc người tuổi Mão thấy chán nản và thất vọng.

Tuy nhiên, sang nửa cuối tháng 10 âm lịch, Mão đây là con giáp may mắn được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa. Căn cứ theo tử vi, thời gian tới tuổi Mão làm đâu tháng đó, kinh doanh dễ dàng, tiền kiếm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, con giáp này tới đây sẽ có cơ hội tái ngội với cố nhân và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế, động viên về tinh thần. Bạn chỉ cần chăm chỉ làm ăn, vạch ra chí hướng rõ ràng để phát triển thì thành công chắc chắn đang đợi bạn ở phía trước.

Đúng nửa cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn gõ cửa, Thần Tài mở kho phát ngân khố, chuẩn bị có số làm đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, xuất chúng, tinh nhanh. Chính vì thế, họ chỉ cần cố gắng một chút cũng có thành công nhanh hơn người khác. Người tuổi Tỵ là người kiên định, đối diện với khó khăn họ vẫn kiên định tìm cách giải quyết, khắc phục và tìm mọi cách chinh phục những thứ mình muốn. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ là người luôn nỗ lực để đạt được thành công.

Tử vi cho biết, bước sang nửa cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Tỵ cũng là con giáp may mắn được lộc tài vận, vạn sự hanh thông. Với bản chất dám nghĩ dám làm, thời cơ này là “đòn bẩy” chắp thêm cánh để họ thực hiện những mục đích lớn của đời mình. Người tuổi Tỵ là người kiên định, khi đối diện với khó khăn tử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống. Ngoài thuận lợi về đường công danh sự nghiệp, người tuổi Tỵ thời gian tới còn may mắn trong tình yêu. Với tuổi Tỵ còn độc thân sẽ cặp đôi có cặp, người đã có gia đình thì tình cảm thêm gắn bó, thắm thiết.

Đúng nửa cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn gõ cửa, Thần Tài mở kho phát ngân khố, chuẩn bị có số làm đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhìn tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cần phải cảm tạ trời đất vì trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều mong muốn. Họ trở thành con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 10 âm lịch. Thời gian trước, con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ vì bị hung tinh Bàn Cân nhập, khiến cuộc sống căng thẳng, mệt mỏi.

Tuy nhiên, sắp tới có Tài Bạch chủ tài tinh hương trợ giúp, đẩy lùi xui xẻo để dành chỗ đón tài lộc, cát khí. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì vấn đề tài chính trong thời gian tới đối với con giáp này vô cùng thuận lợi. Không cần lo đến tiền bạc vì cứ hết tiền lại có chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Mặc dù vận may đến trong thời gian tới, nhưng các con giáp cần có hoạch định rõ ràng vì thời cơ phải biết chớp nhanh chóng. Cuộc sống là chuỗi ngày không lường trước được, vì thế nếu hôm nay sung túc hãy tiết kiệm cho ngày mai để không bao giờ dồn mình vào thế bí.

Đúng nửa cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn gõ cửa, Thần Tài mở kho phát ngân khố, chuẩn bị có số làm đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết mang tính chiêm nghiêm, tham khảo.

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