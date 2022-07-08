Theo tử vi , người tuổi Tỵ là con giáp tài hoa, khôn khéo. Họ giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế nên có nhiều bạn bè, được nhiều người yêu quý. Không những thế, con giáp này còn hơn người bởi tính kiên trì, bền bỉ.

Tuổi Tỵ sẽ tìm được cơ hội phát tài, càng cố gắng thì sẽ càng thành công vang dội, có người còn kiếm được thêm nhiều tiền, nếu có lời mời đầu tư thì phải nhanh chóng bắt tay vào, cuối năm có khi trở thành đại gia. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của quý nhân, chuyện xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn chỉ trong tầm tay, nhiều tiền không ai sánh bằng.

Bước sang Rằm tháng 6 âm lịch này, vận số người tuổi Tỵ như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Tuổi Tỵ sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Tỵ vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu dám nghĩ dám làm, dám liều lĩnh và dấn thân để hiện thực hóa ước mơ của mình. Trong cuộc sống, người tuổi Sửu đặt ra cho mình những mục tiêu nhất định và nỗ lực hoàn thành đến cùng. Một khi đã theo đuổi đam mê thì người tuổi Sửu sẽ không ca thán, than vãn nửa lời. Chỉ khi có được thứ mình muốn, đứng trên bục vinh quang thì con giáp này mới toại nguyện.

Đúng Rằm tháng 6 âm lịch này, tuổi Sửu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, đến cuối năm 2022 cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Sửu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Sửu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp thứ 4 trong 12 con giáp. Người tuổi này thường mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình. Trong cuộc sống, họ rất nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Phần lớn con giáp này đều có nhiều bạn bè. Họ được giúp đỡ nhiệt tình trong công việc lẫn cuộc sống.

Rằm tháng 6 âm lịch này là giai đoạn tuyệt với đối với tuổi Mão, họ không chỉ nhận được nhiều phước lành, cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, mà tư tưởng cũng thông thoáng hơn, thay đổi góc nhìn, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp. Cuối năm nay, tuổi Mão nếu không mua được nhà thì cũng đổi được xe, xây dựng cuộc sống giàu có sẽ không xa vời.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm