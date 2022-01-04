Đúng ngày mai, thứ Tư 5/1/2022, hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp vấp ngã trên đường công danh, tinh thần xuống cấp, tài lộc tiêu tán

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Tư 5/1/2022, hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp gặp đủ điều xui xẻo, sự nghiệp vướng nhiều khó khăn, vấp ngã.

Tuổi Tỵ Hợi Tỵ Tương Xung báo hiệu một ngày làm việc thiếu hiệu quả với người tuổi Tỵ khi tranh chấp quyền lợi rất dễ xảy ra. Xuất phát điểm của bạn là vì mục đích công việc nhưng một khi mất bình tĩnh, không kiểm soát được lời nói và hành động thì sẽ biến thành công kích cá nhân khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Ngoài ra, con giáp này còn đau đầu vì những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm lứa đôi. Bạn có phần thất vọng khi sau bao tình cảm mà mình dành cho người ấy thì đối phương chẳng đủ bao dung cũng như thấu hiểu để thông cảm cho bạn. Hiểu lầm và nghi ngờ càng làm cho mọi chuyện diễn tiến theo hướng tồi tệ hơn.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Theo tử vi 12 con giáp, Tỷ Kiên gây họa khiến công việc của người tuổi Ngọ không thuận lợi, thêm vào đó các mối quan hệ nơi công sở cũng không tốt, có thể xảy ra xung đột. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm để có cách cư xử phù hợp với từng người từng hoàn cảnh. Đường tình duyên của những chú Ngựa phải chịu nhiều thử thách trong ngày hôm nay do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Bạn nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Có lắm lúc nóng giận nên bạn có thể nói mà không nghĩ rất dễ làm tổn thương người khác.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Có lẽ là do ảnh hưởng của Thương Quan nên hôm nay người tuổi Tuất khó thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Dường như tinh thần không được tốt nên bạn đang có dấu hiệu lơ là và mất tập trung. Điển hình như đối với công việc, ban đầu bạn rất bạn phấn khởi và tràn đầy năng lượng khi bắt tay vào một dự án. Tuy nhiên, khó khăn chồng chất làm bạn sinh lòng chán nản và muốn buông xuôi. Hãy nhớ một điều rằng mọi thứ đều có hai mặt, nếu bạn biết cách nhìn về mặt tích cực của vấn đề thì không có gì được xem là trở ngại ở đây cả. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-tu-5-1-2022-hung-tinh-chieu-menh-3-con-giap-vap-nga-tren-duong-cong-danh-tinh-than-xuong-cap-tai-loc-tieu-tan-444303.html