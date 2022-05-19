Đúng ngày mai, Thứ Sáu 20/5/2022, trời đổ mưa giông, mây đen phủ lối, 3 con giáp đầu không xuôi, đuôi không lọt, làm gì cũng đổ bể, tài lộc hao tổn, ý tứ bì rì rì

Tâm linh - Tử vi 19/05/2022 12:21

Thứ Sáu 20/5/2022, 3 con giáp xui xẻo đầu không xuôi, đuôi không lọt, làm gì cũng đổ bể, tài lộc hao tổn.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mai của 12 con giáp, Kiếp Tài là nguyên nhân chính khiến cho người tuổi Tý vướng phải nhiều rắc rối. Bản mệnh phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp hoặc bạn bè. Con giáp xui xẻo hãy giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ ngả nghiêng theo lời kẻ xấu.

Nếu bạn là người giữ vị thế cao nhưng phải nhận lời bàn ra tán vào từ cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Hãy nghiêm túc kiểm điểm bản thân để xem mình có cần thay đổi ở đâu hay không.

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Xem tử vi ngày mai của 12 con giáp, Kiếp Tài là nguyên nhân chính khiến cho người tuổi Tý vướng phải nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn hôm nay gặp nhiều trở ngại bất ngờ. Đừng nghĩ rằng mình đã từng đạt thành tích cao thì được phép kiêu ngạo. Đừng cư xử khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm.

Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để bạn lựa chọn đầu tư. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu lời khuyên của người khác, chớ vội vàng làm theo linh cảm mà sập bẫy của kẻ gian.

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Công việc của người tuổi Thìn hôm nay gặp nhiều trở ngại bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Quan đem tới những tác động chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bạn làm việc gì cũng gặp khó khăn là bởi tính tình quá cứng cỏi, thích làm theo ý mình, không chịu hòa nhập với tập thể, thậm chí sẵn sàng mâu thuẫn với người làm lãnh đạo.

Bản mệnh cần thay đổi mặt tính cách này nếu muốn tiến xa hơn. Tự cô lập bản thân sẽ khiến bạn gặp phải nhiều khó khăn, áp lực hơn trong công việc. Hãy thử hợp tác với mọi người xung quanh và bạn sẽ nhận ra mọi việc tiến triển dễ dàng hơn nhiều.

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Thiên Quan đem tới những tác động chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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