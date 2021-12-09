Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/12/2021, Cổng Trời rộng mở, ban phát phước lành, 3 con giáp nhận LỘC nhân gian, đường công danh rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 09/12/2021 06:21

Tử vi 12 con giáp cho hay, thứ Sáu 10/12/2021, Cổng Trời rộng mở, ban phát phước lành, 3 con giáp may mắn đón phúc khí, mọi việc được hỗ trợ hết mình.

Tuổi Sửu

Tam Hợp mang đến cho người tuổi Sửu cơ hội để tạo dựng được uy tín với mọi người không chỉ bằng năng lực vốn có mà một phần là nhờ sự điềm tĩnh và chín chắn của bạn. Bạn là người nói là làm, rất có trách nhiệm với phát ngôn của mình nên xây dựng được lòng tin vững chãi trong lòng mọi người.

Trong ngày hôm nay con giáp may mắn còn được Thiên Ấn trợ mệnh nên sẽ tìm được cách giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng, nhờ thế mà gây được ấn tượng vô cùng tốt đối với cấp trên. Đây là bước khởi đầu cho những thăng tiến sau này của người cầm tinh con Trâu. Hãy mạnh dạn làm theo suy nghĩ của mình và cố gắng hết sức để thể hiện được năng lực nổi bật của bản thân bạn nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dậu Thìn Nhị Hợp giúp người tuổi Thìn gây ấn tượng bằng sự thông minh, nhanh trí của mình trong ngày hôm nay. Tư tưởng cởi mở, phóng khoáng giúp bạn nhanh chóng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, khiến mọi việc tiến triển càng thêm phần thuận lợi.

Chính Ấn tọa mệnh, đường thăng tiến của những chú Rồng vô cùng rộng mở. Đây là cơ hội cực kì tốt để bạn có thể phát triển sự nghiệp của mình, nếu bỏ lỡ thì không biết đến khi nào mới gặp lần nữa nên đừng chần chừ thêm nữa, tranh thủ hăng hái vào nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hôm nay được Tam Hợp cục nâng đỡ nên đào hoa nở rộ, đường tình duyên cực kì thuận lợi. Người độc thân có cơ may gặp được người như ý sau bao ngày mong mỏi. Đó có thể là người vốn ở bên cạnh nhưng từ trước tới nay bạn chưa từng chú ý.

Cát khí lan tràn, hôm nay những chú Rắn còn sẽ nhận được nhiều tin vui trong công việc. Chính Quan chỉ lối, bạn ngày càng giành được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp, cũng được cấp trên và đồng nghiệp tín nhiệm.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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