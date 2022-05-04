Đúng ngày mai, thứ Năm 5/5/2022, tiểu nhân án ngữ, chặn đứng con đường công danh của 3 con giáp, họa phá tài rình rập, chẳng buông tha khiến túi tiền hao hụt đáng kể

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 11:28

Thứ Năm 5/5/2022, 3 con giáp xui xẻo chẳng may gặp họa phá tài, tiểu nhân chẳng buông tha khiến túi tiền hao hụt đáng kể.

Tuổi Sửu

Thứ Năm có thể là xuất hiện những mối bất hòa trong mối quan hệ của người tuổi Sửu. Bản mệnh là người kiên trì và quyết tâm nhưng đôi khi quá nóng nảy, bốc đồng, lại thiếu sự linh hoạt nên dễ gây mất lòng đồng nghiệp và cấp trên.

Con giáp xui xẻo này cũng không nên lựa chọn đầu tư trong ngày hôm nay. Bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân. Hãy bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn.

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Bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bị Kiếp Tài án ngữ, phương diện tài lộc của người tuổi Tỵ có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng. Họa phá tài rình rập, bạn có thể đánh mất một khoản tiền không nhỏ vì sự cả tin và ngây thơ của mình. Do đó, bản mệnh cần phải cẩn trọng hơn trong các quyết định lớn về tài chính, tránh để kẻ gian lừa gạt, lấy mất những khoản tiền mà bạn vất vả mới có được.

Vận trình hôm nay của người tuổi Tỵ thêm sa sút. Đường tình duyên kém sắc, người độc thân vẫn chưa tìm được một nửa để bầu bạn sớm hôm, nhiều chuyện không biết tỏ bày cùng ai, trong lòng buồn bực không vui.

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Bị Kiếp Tài án ngữ, phương diện tài lộc của người tuổi Tỵ có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất có thể sẽ khó tránh khỏi xung đột hoặc cãi vã với người khác. Nếu bạn không giữ được cái đầu lạnh, bất cứ sự sự khích tướng lớn nhỏ nào đều có thể khơi mào nên một cuộc va chạm gay gắt, họa thị phi ập đến bất cứ lúc nào.

Lại thêm Thương Quan nhập cục, những người làm nghề kinh doanh, đầu tư cũng cần phải cực kỳ cẩn thận trong ngày hôm nay, nếu không dễ rơi vào cảnh làm ăn thất thoát. Tốt nhất bản mệnh không nên kí kết hợp đồng vào ngày hôm nay mà hãy chờ thời điểm khác thích hợp hơn.

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Hôm nay người tuổi Tuất có thể sẽ khó tránh khỏi xung đột hoặc cãi vã với người khác - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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