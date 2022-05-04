Tử vi thứ Năm 5/5/2022 của 12 con giáp: Mão - Dậu cơ hội thăng tiến đang đến, lộc lá bủa vây, Tỵ - Tuất bị thiên quan án ngữ, tiểu nhân quấy phá không ngừng

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, vận trình ngày thứ 5 này của người tuổi Tý không được khả quan. Con giáp này có tiểu nhân đố kị, cố tình gây khó khăn vì không biết kiểm soát cảm xúc của mình. Nghĩ sao nói vậy, chẳng quan tâm đến cảm xúc người đối diện cũng như hoàn cảnh xung quanh, chính điều này khiến bạn tự gây ra không ít rắc rối cho bản thân.

Lại thêm hung thần Thiên Quan đe dọa, bạn cần giữ bình tĩnh và cư xử khéo léo hơn. Nếu có vấn đề xảy ra, chớ nên nóng vội xử lý hay bốc đồng nổi giận, khiến cho các mối quan hệ bị phá vỡ mà công việc cũng chẳng thể nhanh chóng được giải quyết. Hãy nhẹ nhàng ngồi lại với nhau và tìm ra cách xử lý hiệu quả nhất.

Thứ Năm có thể là xuất hiện những mối bất hòa trong mối quan hệ của người tuổi Sửu. Bản mệnh là người kiên trì và quyết tâm nhưng đôi khi quá nóng nảy, bốc đồng, lại thiếu sự linh hoạt nên dễ gây mất lòng đồng nghiệp và cấp trên.

Con giáp này cũng không nên lựa chọn đầu tư trong ngày hôm nay. Bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân. Hãy bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn.

Tuổi Dần

Ngày này người tuổi Dần nhận được rất nhiều cát khí từ Chính Ấn. Có cát thần này nâng đỡ, những nỗ lực và hết mình trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình.

Bản mệnh là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà bạn không ngừng tiến bộ. Hãy đặt cho mình những đích đến cao xa hơn chứ đừng vội hài lòng với vị trí hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi thứ 5 này của người tuổi Mão báo hiệu hôm nay là một ngày đại cát đại lợi, mưu sự dễ thành với con giáp này. Ngày này những chú Mèo dễ gặp được quý nhân và tìm thấy cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Có thể nói trên mọi phương diện bản mệnh đều khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Cát thần này còn rất có lợi cho kế hoạch xuất hành làm ăn, kinh doanh, kí kết hợp đồng trong ngày hôm nay, bạn nên tranh thủ cơ hội để lợi dụng cái may của Tam Hợp. Người làm công chức, nhân viên văn phòng thì chú ý quan sát, tạo mối quan hệ với người trên người dưới, cơ hội thăng tiến của bạn đang đến rồi đấy.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được trao những cơ hội thuận lợi để phát triển năng lực cá nhân trong ngày hôm nay. Đó có thể là một trọng trách từ cấp trên hoặc công việc của tập thể đang lúc khó khăn, bế tắc được bạn đứng ra giải quyết gọn gàng. Nhờ vậy, tuổi Thìn nhận được những cái trầm trồ hết sức ngưỡng mộ từ người khác.

Tuy nhiên, đường kinh doanh buôn bán lại có thể gặp một vài trục trặc do ảnh hưởng từ Thương Quan. Những người làm nghề kinh doanh, đầu tư cần phải cực kỳ cẩn thận trong ngày hôm nay, nếu không dễ rơi vào cảnh làm ăn thất thoát. Tốt nhất bản mệnh không nên kí kết hợp đồng vào ngày hôm nay mà hãy chờ thời điểm khác thích hợp hơn.

Tuổi Tỵ

Bị Kiếp Tài án ngữ, phương diện tài lộc của người tuổi Tỵ có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng. Họa phá tài rình rập, bạn có thể đánh mất một khoản tiền không nhỏ vì sự cả tin và ngây thơ của mình. Do đó, bản mệnh cần phải cẩn trọng hơn trong các quyết định lớn về tài chính, tránh để kẻ gian lừa gạt, lấy mất những khoản tiền mà bạn vất vả mới có được.

Vận trình hôm nay của người tuổi Tỵ thêm sa sút. Đường tình duyên kém sắc, người độc thân vẫn chưa tìm được một nửa để bầu bạn sớm hôm, nhiều chuyện không biết tỏ bày cùng ai, trong lòng buồn bực không vui.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ 5 này, Tỷ Kiên xuất hiện mang tới cho người tuổi Ngọ sự quyết đoán mạnh mẽ khi đứng trước các quyết định quan trọng và cũng giúp cho công việc của bản mệnh có những bước tiến lớn. Kiên định với mục tiêu đã chọn, những chú Ngựa càng ngày càng tiến gần hơn với thành công.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những bước tiến triển đáng mừng. Đường tình duyên có đào hoa nở rộ, người độc thân sớm tìm được cho mình 1 nửa để yêu thương. Con giáp này có sự quyến rũ và thu hút riêng, chẳng lo không có người đem lòng ái mộ.

Tuổi Mùi

Có Tam Hợp tụ khí tương trợ, cát thần này mang tới cho bản mệnh nguồn tài chính rủng rỉnh, nhất là những người đang theo làm hai nghề, hai công việc. Tuy bận rộn nhưng thu nhập rất khá, đa dạng nguồn thu, có thêm một khoản tích lũy đáng kể. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái tiêu pha, mua sắm thêm đồ đạc cần thiết.

Trong công việc, Chính Quan sẽ giúp mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn hẳn, dù sao bạn cũng đang trên đà thăng tiến, gặp vấp váp cũng không đến nỗi quá khốn đốn. Nên tận dụng vị trí mình đang có để tính toán nhiều hơn cho bản thân, cân bằng giữa trách nhiệm và quyền lợi.

Tuổi Thân

Tuổi Thân được Chính Tài độ mệnh nên đón lộc lá đầy tay trong ngày hôm nay. Có lẽ bản mệnh cũng cảm thấy những gì mình có được là điều may mắn, song kì thực đó là thành quả mà bạn xứng đáng được hưởng, là phần thưởng cho công sức bạn đã bỏ ra. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính, cũng nhờ những nỗ lực bền bỉ bấy lâu nay của bản mệnh.

Trong chuyện tình cảm, ngày này tình cảm vợ chồng càng ngày càng thắm thiết. Những khúc mắc, cãi vã trước kia cũng trở thành nền tảng vững vàng cho đôi lứa tình cảm sắt son. Mối quan hệ 2 người có sự bền chặt đáng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi thứ 5 của người tuổi Dậu là một tin báo tốt lành. Con giáp này hôm nay chẳng cần lo không có tiền tiêu. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh thì chỉ cần chăm chỉ là có tiền về.

Dù bản mệnh có thể sẽ phải khá vất vả và không có thời gian riêng tư để nghỉ ngơi, nhưng bù lại thì ví tiền sẽ càng ngày càng dày lên. Tuổi Dậu biết được điểm mạnh của mình nằm ở đâu để tận dụng lợi thế đó và làm giàu cho bản thân.

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất có thể sẽ khó tránh khỏi xung đột hoặc cãi vã với người khác. Nếu bạn không giữ được cái đầu lạnh, bất cứ sự sự khích tướng lớn nhỏ nào đều có thể khơi mào nên một cuộc va chạm gay gắt, họa thị phi ập đến bất cứ lúc nào.

Lại thêm Thương Quan nhập cục, những người làm nghề kinh doanh, đầu tư cũng cần phải cực kỳ cẩn thận trong ngày hôm nay, nếu không dễ rơi vào cảnh làm ăn thất thoát. Tốt nhất bản mệnh không nên kí kết hợp đồng vào ngày hôm nay mà hãy chờ thời điểm khác thích hợp hơn.

Tuổi Hợi

Ngày có Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Hợi có nhiều tin vui về đường tài lộc. Chuyện làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Bản mệnh nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch của mình, đừng để những nỗi lo sợ khiến mình trở nên thụt lùi. Bạn có thể sẽ dễ dàng kiếm tiền ngay trong tầm tay thôi chứ chẳng có gì phải băn khoăn.

Có thể nói bạn không có nỗi lo tài chính nào lúc này. Thế nhưng tiền bạc rủng rỉnh không có nghĩa là bạn có thể tiêu pha vô tội vạ, không theo kế hoạch. Điều đó có thể khiến tài khí của bạn hao hụt nhanh chóng, dù kiếm được nhiều cũng chẳng giữ được bao nhiêu. Do đó, hãy có một khoản tiết kiệm phù hợp để dự phòng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.