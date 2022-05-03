'Kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, đúng 21h ngày 5/5, 3 con giáp hào quang rực rỡ, gặp gỡ lương duyên, ước mơ thành sự thật, công danh viên mãn

Tâm linh - Tử vi 03/05/2022 23:27

21h ngày 5/5, 3 con giáp may mắn hào quang rực rỡ, gặp gỡ lương duyên, ước mơ thành sự thật, công danh viên mãn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, những người bạn tuổi Ngọ có thể hòa hợp với bất cứ ai. Tính cách này có thể mang lại cho họ nhiều may mắn. 

21h ngày 5/5, họ có các sao may mắn hỗ trợ nên vận khí sẽ được biến đổi, thời cơ đến thì tài lộc đột phá. Kể từ đây, con giáp may mắn tuổi Ngọ sẽ có danh tiếng, tài lộc cũng dư dả, mọi người tôn trọng, vận may không ngừng, ngân khố dồi dào. 

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21h ngày 5/5, họ có các sao may mắn hỗ trợ nên vận khí sẽ được biến đổi, thời cơ đến thì tài lộc đột phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

 

Người tuổi Dậu thời gian tới sẽ có hai sao may mắn chấn giữ. Thời gian 21h ngày 5/5, đại vận sẽ đến, tài lộc được cải thiện và vô số điều tốt lành cũng sẽ đến. Họ sẽ được đón Thần Tài ghé thăm, cuộc sống giàu có và bình an đang đợi con giáp tuổi Dậu phía trước.

Những rắc rối mà người tuổi Dậu gặp thời gian trước sẽ giảm bớt, sự nghiệp khởi sắc. Ngoài ra, đối với một số người tuổi Dậu nhờ làm việc chăm chỉ, cuộc sống ổn định mà vận đào hoa cũng nở rộ, gặp được người trong mộng. 

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Những rắc rối mà người tuổi Dậu gặp thời gian trước sẽ giảm bớt, sự nghiệp khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách tốt, vui vẻ, hoạt bát, đầu óc rất linh hoạt, lạc quan. Họ cũng khá hoạt ngôn, có tài ăn nói, rất tận tâm với tình yêu, kiên trì và không dễ dàng thay lòng đổi dạ. 

Từ 21h ngày 5/5, vận khí của họ tốt hơn, xui xẻo qua đi, mua may bán đắt, gặt hái tài lộc. Đồng thời, đối với một số người tuổi Mão, nhờ làm việc chăm chỉ, họ đã gặp được cơ hội phát tài, sự nghiệp gặt hái nhiều thành tựu lớn, tiền bạc cũng không phải nghĩ. 

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Từ 21h ngày 5/5, vận khí của họ tốt hơn, xui xẻo qua đi, mua may bán đắt, gặt hái tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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