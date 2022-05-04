Vận may gõ cửa, Thần tài kéo về, 2 ngày cuối tuần hỷ sự vây quanh, 3 con giáp nghỉ ngơi vẫn hái ra tiền, sung sướng không ai bằng, gia đạo yên ấm, sung túc

Bắt đầu từ 2 ngày cuối tuần, con giáp may mắn này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt. Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, lại chăm chỉ hơn người nên thường được quý nhân thương mến, giúp đỡ.

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào 2 ngày cuối tuần này (7 - 8/5), họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất.

2 ngày cuối tuần này ngập trong hỷ sự, vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là hãy bỏ ngoài tai những lời nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

2 ngày cuối tuần này ngập trong hỷ sự, vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.