Đúng ngày mai, thứ Năm 5/5/2022, THẦN TÀI ngự trên nóc tủ, 3 con giáp xóa bỏ thị phi, vươn mình giật lấy cơ hội đổi đời, hào quang không ai che lấp được

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 07:19

Thứ Năm 5/5/2022, 3 con giáp may mắn xóa bỏ thị phi, vươn mình giật lấy cơ hội đổi đời, hào quang không ai che lấp được.

Tuổi Mão

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi thứ 5 này của người tuổi Mão báo hiệu hôm nay là một ngày đại cát đại lợi, mưu sự dễ thành với con giáp may mắn này. Ngày này những chú Mèo dễ gặp được quý nhân và tìm thấy cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Có thể nói trên mọi phương diện bản mệnh đều khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Cát thần này còn rất có lợi cho kế hoạch xuất hành làm ăn, kinh doanh, kí kết hợp đồng trong ngày hôm nay, bạn nên tranh thủ cơ hội để lợi dụng cái may của Tam Hợp. Người làm công chức, nhân viên văn phòng thì chú ý quan sát, tạo mối quan hệ với người trên người dưới, cơ hội thăng tiến của bạn đang đến rồi đấy.

con giap may man 1
Cát thần này còn rất có lợi cho kế hoạch xuất hành làm ăn, kinh doanh, kí kết hợp đồng trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có Tam Hợp tụ khí tương trợ, cát thần này mang tới cho bản mệnh nguồn tài chính rủng rỉnh, nhất là những người đang theo làm hai nghề, hai công việc. Tuy bận rộn nhưng thu nhập rất khá, đa dạng nguồn thu, có thêm một khoản tích lũy đáng kể. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái tiêu pha, mua sắm thêm đồ đạc cần thiết.

Trong công việc, Chính Quan sẽ giúp mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn hẳn, dù sao bạn cũng đang trên đà thăng tiến, gặp vấp váp cũng không đến nỗi quá khốn đốn. Nên tận dụng vị trí mình đang có để tính toán nhiều hơn cho bản thân, cân bằng giữa trách nhiệm và quyền lợi.

con giap may man 2
Trong công việc, Chính Quan sẽ giúp mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn hẳn, dù sao bạn cũng đang trên đà thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi thứ 5 của người tuổi Dậu là một tin báo tốt lành. Con giáp này hôm nay chẳng cần lo không có tiền tiêu. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh thì chỉ cần chăm chỉ là có tiền về.

Dù bản mệnh có thể sẽ phải khá vất vả và không có thời gian riêng tư để nghỉ ngơi, nhưng bù lại thì ví tiền sẽ càng ngày càng dày lên. Tuổi Dậu biết được điểm mạnh của mình nằm ở đâu để tận dụng lợi thế đó và làm giàu cho bản thân.

con giap may man 3
Thiên Tài xuất hiện trong tử vi thứ 5 của người tuổi Dậu là một tin báo tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vạn điều bình an, trăm điều hạnh phúc trong 15 ngày tới, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, ngày một thăng hoa trong cuộc sống cũng như sự nghiệp

Vạn điều bình an, trăm điều hạnh phúc trong 15 ngày tới, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, ngày một thăng hoa trong cuộc sống cũng như sự nghiệp

15 ngày tới, 3 con giáp may mắn rũ bỏ vận xui, ngày một thăng hoa trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi thứ Năm tử vi ngày 5/5

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 31 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 1 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng