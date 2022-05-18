Đúng ngày mai, thứ Năm 19/5/2022, mưa giông kéo về, tiêu TÀI - tán LỘC, 3 con giáp khởi đầu không suôn sẻ, ám khí ngáng đường, khó lòng công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 18/05/2022 12:18

Thứ Năm 19/5/2022, 3 con giáp xui xẻo khởi đầu không suôn sẻ, ám khí ngáng đường, khó lòng công thành danh toại.

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ cần phải thận trọng trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Bản mệnh có thể sẽ bị tiểu nhân Thiên Quan chọc phá, gây khó khăn cho con giáp này trên con đường đi tới thành công. Cơ hội đến ngay trước mắt nhưng bị cướp mất gây bao tiếc nuối.

Tinh thần làm việc dần sa sút, ngay cả chuyện yêu đương cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Hỏa Kim xung khắc, con giáp xui xẻo thiếu thời gian quan tâm và chăm lo cho người ấy, hiểu lầm nối tiếp nhau, cuối cùng khiến cho mâu thuẫn bùng nổ.

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Tinh thần làm việc dần sa sút, ngay cả chuyện yêu đương cũng vì thế mà bị ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong ngày Kiếp Tài nhập cục, nguy cơ mất tiền hao của của người tuổi Thân khá lớn. Do đó, bản mệnh cần phải tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư tiền bạc vào các lĩnh vực mà mình không hiểu rõ. Bạn là người dám nghĩ dám làm, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn mù quáng mạo hiểm tin theo lời người khác mà không tìm hiểu kĩ nơi mình đầu tư.

Kim khí quá vượng có thể gây bất lợi tới sức khỏe của những chú Khỉ, nhất là những người có tiền sử các bệnh về hô hấp. Thời tiết thay đổi bất thường, lại thêm công việc căng thẳng và mệt mỏi, chúng ta có thể sinh ốm đau bệnh tật bất cứ lúc nào. Bạn nên tăng cường rèn luyện thể dục để cải thiện sức đề kháng.

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Trong ngày Kiếp Tài nhập cục, nguy cơ mất tiền hao của của người tuổi Thân khá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dưới tác động của Thương Quan, người tuổi Hợi có xu hướng mất phương hướng, thiếu tập trung trong thời điểm này, thêm vào đó vì những tác động khách quan nên bạn dễ gây ra một vài sai lầm đáng tiếc cho con đường sự nghiệp vốn đang trên đà phát triển của mình.

Ngày này, bạn cũng chớ nên cả tin và vội vàng nghe theo những lời dụ dỗ đường mật từ người khác. Lúc này không thích hợp cho việc đầu tư những dự án có chỉ số rủi ro cao, cũng không nên cho vay mượn tiền. Tham thì thâm, chớ đánh đổi công sức mồ hôi nước mắt của mình cho cái lợi trước mắt.

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Dưới tác động của Thương Quan, người tuổi Hợi có xu hướng mất phương hướng, thiếu tập trung trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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