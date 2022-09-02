Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 3/9/2022, Hung Tinh 'nhắm trúng', 3 con giáp tiền tài thiếu hụt, thận trọng tiểu nhân mưu hại, cuộc sống, sự nghiệp muôn phần khó khăn

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 11:48

Do vận trình xuống dốc, con giáp này là gì cũng xui xẻo, không thuận lợi.

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn trong thứ Bảy ngày 3/9/2022 khá ảm đạm. Công việc mãi không có tiến triển nên nhiều khi con giáp trở nên thiếu tập trung. Thậm chí, chính sự lơ là của Thìn là nguyên nhân chính dẫn tới những lỗi sai đáng tiếc.

Về phương diện làm ăn, tuổi Thìn nên thật sự cẩn trọng, nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên chú ý nhiều hơn đến các mối quan hệ xung quanh. Hãy đặc biệt cẩn thận với những kẻ thường xuyên nịnh hót hoặc tỏ vẻ thân thiết, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại.

Chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng không mấy yên ổn. Thìn liên tục cãi nhau với nửa kia chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cả hai đều đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao nên không ai chịu nhường ai, mâu thuẫn lại càng gay gắt. Lời khuyên dành cho Thìn là con giáp này này và nửa kia cần học cách tha thứ cho nhau, chớ nên so đo, tính toán, gây tổn thương tình cảm.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 3/9/2022, Hung Tinh 'nhắm trúng', 3 con giáp tiền tài thiếu hụt, thận trọng tiểu nhân mưu hại, cuộc sống, sự nghiệp muôn phần khó khăn - Ảnh 1
Vận trình của người tuổi Thìn trong thứ Bảy ngày 3/9/2022 khá ảm đạm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có thể trải qua thứ Bảy ngày 3/9/2022 với không ít hung tinh tiềm tàng gây ra sóng gió cho bản mệnh. Khi làm bất cứ việc gì bản mệnh cần thực hiện từng bước, không hấp tấp, tránh xôi hỏng bỏng không, thị phi quấy rầy.

Tài lộc trong ngày không thực sự tốt, không thích hợp để đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm. Hung tinh hao tài chiếu mệnh, tuổi Tỵ có thể mất tiền vì đánh giá tình hình một cách chủ quan, thiếu thận trọng.

Trong ngày, người tuổi Tỵ dễ gặp điều không tốt lành trong chuyện tình cảm. Sự rối loạn có thể khiến tình yêu và hôn nhân của người sinh năm Tỵ có xu hướng xảy ra bất đồng, mâu thuẫn. Thậm chí nếu không biết kiềm chế cái tôi, cặp đôi có thể nghĩ đến chuyện ly hôn hoặc chia tay.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 3/9/2022, Hung Tinh 'nhắm trúng', 3 con giáp tiền tài thiếu hụt, thận trọng tiểu nhân mưu hại, cuộc sống, sự nghiệp muôn phần khó khăn - Ảnh 2
Tuổi Tỵ có thể trải qua thứ Bảy ngày 3/9/2022 với không ít hung tinh tiềm tàng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của những người sinh năm Dậu sẽ rất khó có được những bước phát triển vượt bậc trong thứ Bảy ngày 3/9/2022. Nguyên nhân là bởi bản mệnh đang phải chịu tác động của kẻ tiểu nhân. Chính vì thế, tuổi Dậu làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra thờ ơ, lơ là, khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng.

Muốn cải thiện tình hình tài chính, người tuổi Dậu làm đầu tư, kinh doanh hãy thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ, đừng mãi đi theo những lối mòn đã vạch sẵn từ trước. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định, chớ nên vội vàng, ham làm giàu quá mức kẻo rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Những người tuổi Dần đã có gia đình nên thường xuyên tìm cách hâm nóng tình cảm, đừng để xảy ra tình trạng một trong hai người nảy sinh tâm lý chán chường. Đồng thời, tuổi Dậu cũng hãy luôn tự nhắc nhở bản thân trân trọng những gì đang có và quan tâm đến nửa kia nhiều hơn. Đây chính là cách chế ngự sự cám dỗ đúng đắn nhất.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 3/9/2022, Hung Tinh 'nhắm trúng', 3 con giáp tiền tài thiếu hụt, thận trọng tiểu nhân mưu hại, cuộc sống, sự nghiệp muôn phần khó khăn - Ảnh 3
Công việc của những người tuổi Dậu sẽ rất khó có được những bước phát triển vượt bậc trong thứ Bảy ngày 3/9/2022. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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