Đúng ngày mai, thứ Ba 23/8/2022, Thần Tài "chống lưng", 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, tiền rụng như sung, lộc lá rơi đầy sân, phát tài hơn bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 13:03

3 con giáp này đích thị là "con cưng" của Thần Tài, tiền xài thả ga không lo hết.

Tuổi Thìn

Thời gian trước, tuổi Thìn đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở khiến bản mệnh lao đao về tài chính, tinh thần. Sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng không có dấu hiệu khởi sắc khiến họ rơi vào tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, trời sinh người cầm tinh con rồng có bản lĩnh hơn người, chỉ cần một thời gian ngắn để ổn định tinh thần, con giáp này sẽ nhanh chóng đứng lên và bước tiếp.

Tử vi ngày 23/8/2022 cho biết tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn hơn. Không chỉ được Thần Tài ưu ái mà con giáp này còn có quý nhân ở bên cạnh âm thầm nâng đỡ, giúp tìm kiếm những cơ hội tốt trong sự nghiệp.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/8/2022, Thần Tài 'chống lưng', 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, tiền rụng như sung, lộc lá rơi đầy sân, phát tài hơn bao giờ hết - Ảnh 1
Tử vi ngày 23/8/2022 cho biết tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhận được nhiều tín hiệu đáng mừng trong lĩnh vực tài chính, Thực Thần mang tới may mắn về tài lộc, nhất là với những người làm nghề tự do. Nhờ sự linh hoạt, năng động của mình mà bạn có thể tự tìm ra hướng đi mới, khắc phục được khó khăn do tình huống khách quan mang lại. Đã đến lúc bạn chuẩn bị sẵn tinh thần để có những bước tiến đường dài vững chắc khi đã có kinh tế ổn định, đảm bảo cho việc đầu tư lâu dài.

Nếu có thể, con giáp phát tài ngày 23/8/2022 này hãy dành thêm thời gian để học hỏi kiến thức về tiền bạc, đầu tư, kinh doanh, tìm cách để tự biết cách quản lý từng đồng tiền mà mình làm ra. Lúc này, bạn khá rủng rỉnh đấy, nhưng đừng vì việc kiếm tiền dễ dàng mà tỏ ra không xem trọng đồng tiền. Trong lúc đang có cơ may kiếm được tiền thì phải biết dành dụm và sống tiết kiệm. Hiện tại có chút tiền thì nên tích lũy, sống đơn giản hơn trong thời kỳ này đã nhé.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/8/2022, Thần Tài 'chống lưng', 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, tiền rụng như sung, lộc lá rơi đầy sân, phát tài hơn bao giờ hết - Ảnh 2
Thực Thần mang tới may mắn về tài lộc cho tuổi Sửu, nhất là với những người làm nghề tự do. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong ngày 23/8 này, tuổi Hợi có nhiều tin vui về tài lộc, cơ hội hợp tác làm ăn và đầu tư ngày càng nhiều. Bạn sẽ có những khoản thu bất ngờ. Với những tuổi Hợi dũng cảm đầu tư thì lời lãi càng nhiều. Bên cạnh những thuận lợi, bạn sẽ gặp sự cạnh tranh nhưng do có cát tinh chiếu mệnh nên vẫn luôn gặp may mắn.

Với tính cách xởi lởi cộng thêm quý nhân phù trợ, tuổi Hợi sẽ buôn may bán đắt, có nhiều mối khách hàng đáng tin cậy. Nhờ vậy mà họ sẽ chiếm được vị trí riêng trên thị trường. Về lời khuyên cho tuổi Hợi, khi đứng trước những bước ngoặt quan trọng, bạn cần tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Gặp khó khăn không lùi bước, tuổi Hợi nhất định sẽ thắng lợi.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/8/2022, Thần Tài 'chống lưng', 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, tiền rụng như sung, lộc lá rơi đầy sân, phát tài hơn bao giờ hết - Ảnh 3
Trong ngày 23/8 này, tuổi Hợi có nhiều tin vui về tài lộc, cơ hội hợp tác làm ăn và đầu tư ngày càng nhiều. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 12h ngày 23/8, Thần Phật ban thưởng, 3 con giáp có tiền tài rủng rỉnh, vận trình khai sáng, công thành danh toại, cầu gì được nấy

Đúng 12h ngày 23/8, Thần Phật ban thưởng, 3 con giáp có tiền tài rủng rỉnh, vận trình khai sáng, công thành danh toại, cầu gì được nấy

Trong thời gian này, 3 con giáp kể dưới đây có cuộc sống vô cùng hanh thông, viên mãn ai cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 42 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi