Đúng ngày mai, Chủ nhật 29/10/2023, 3 con giáp rước tài đón lộc, hỷ sự rợp trời, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè ghen hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 09:15

Tử vi cho biết, đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 29/10/2023, 3 con giáp sau đây vô cùng may mắn, tiền bạc công việc lên như diều gặp gió.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Tinh thần làm việc phấn chấn, tỉnh táo, lại có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện đều thuận lợi. Bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để kéo năng suất chung cao hơn. Tài chính trong ngày chủ nhật cũng không có gì phải lo lắng.

Bạn kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của con giáp này trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác với bạn. Về mặt tình cảm, may mắn về đường tình duyên cuối cùng cũng tìm đến gõ cửa bạn.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 29/10/2023, 3 con giáp rước tài đón lộc, hỷ sự rợp trời, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè ghen hờn đỏ mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão trong Chủ nhật ngày 29/10/2023 cuối tuần được Thiên Ấn nâng đỡ nên đi làm đỡ vất vả hơn mọi ngày. Bạn nói nhưng có người tiếp thu, có người ủng hộ, giảm bớt căng thẳng trong công việc. Những người làm tăng ca hay được cấp trên tạo niềm vui bất ngờ. Vận tài chính hanh thông, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Ngoài ra nếu có ý tưởng kinh doanh gì hãy bắt tay vào thực hiện ngay ngày mai, không nên chần chừ mà hỏng việc.

Nhờ cục diện Mộc dưỡng Hỏa, Mão nên chuyên tâm với nửa kia nhiều hơn, chớ nên đứng núi này trông núi nọ mà khiến tình yêu rạn nứt. Để có được hạnh phúc như hôm nay chính là sự chân thành và chung thủy của bản mệnh.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 29/10/2023, 3 con giáp rước tài đón lộc, hỷ sự rợp trời, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè ghen hờn đỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chủ nhật ngày 29/10/2023 được coi là một ngày vượng tài với người tuổi Ngọ nhờ Thiên Tài chiếu mệnh. Con giáp này biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn để cải thiện thu nhập của mình. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bạn đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Công việc cũng không có gì phải lo lắng. Thời điểm này thuận lợi là thế nhưng việc này đồng nghĩa nhiều nhiệm vụ hơn, bản mệnh cũng cần nỗ lực làm việc hơn. 

Tuy nhiên ngũ hành xung khắc sẽ đe dọa đến hạnh phúc của bản mệnh và người ấy. Con giáp này có thể sẽ lâm vào tan vỡ tình cảm nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Người có đôi nên vạch rõ ranh giới của mình trong mối quan hệ với những người khác phái.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 29/10/2023, 3 con giáp rước tài đón lộc, hỷ sự rợp trời, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè ghen hờn đỏ mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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