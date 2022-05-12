Đúng ngày lễ Phật Đản (15/5), trời ban điềm lành, hanh thông tài lộc, 3 con giáp làm thiện được phước, một bước 'lên mây', thuận đường sự nghiệp, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 12/05/2022 10:48

Đúng ngày lễ Phật Đản (15/5), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, ăn nên làm ra, có được nhiều cơ hội thăng tiến. Bản mệnh thỏa sức tận hưởng vinh sủng trời ban.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vào đúng ngày lễ Phật Đản được ơn trên phù trợ, phúc lộc đầy nhà. Con giáp may mắn có nhiều thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp. Con giáp nỗ lực, dành nhiều thời gian cho công việc nên nhận được kết quả vô cùng xứng đáng. Bản mệnh từ đây tiền tài dư dả, thỏa sức chi tiêu, thậm chí còn tích lũy được một khoản vốn nhất định cho những phi vụ làm ăn trong tương lai.

Vận đào hoa đang nở rộ. Bản mệnh có thể gặp được người mình thầm thương, đôi bên có ấn tượng tốt về nhau, tâm đầu ý hợp như thể quen biết từ lâu. Hãy nắm bắt cơ hội để có được hạnh phúc viên mãn.

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Người tuổi Thân vào đúng ngày lễ Phật Đản được ơn trên phù trợ, phúc lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vào đúng ngày lễ Phật Đản gặp nhiều may mắn, vận trình sự nghiệp trở nên thuận lợi hơn. Không những thế, con giáp còn được rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè xung quanh ủng hộ hết mình cho những kế hoạch trong tương lai. Vấn đề tài lộc của con giáp có nhiều bước tiến mới, ngoài trừ nguồn thu chính, con giáp có thể kiếm thêm nhiều khoản lợi bất ngờ từ những nghề tay trái của mình.

Sức khỏe của con giáp ổn định. Bản mệnh duy trì được sự ổn định tuy nhiên cũng cần chăm chỉ luyện tập, tránh thức khuya để duy trì được phong độ lâu dài.

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Người tuổi Tỵ vào đúng ngày lễ Phật Đản gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi vào ngày lễ Phật Đản được hỗ trợ nhiều bởi quý nhân. Trong công việc bạn dễ dàng thu hoạch hiệu quả quả công việc. Được mọi người đồng tâm hiệp lực hỗ trợ mà giao tiếp về mặt xã giao cũng dễ dàng hơn.

Tài lộc gắn liền với phúc đức nên con giáp may mắn này được khuyên hãy tích cực hành thiện, sống ngay thẳng để nhận được lộc trời ban.

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ự nghiệp của người tuổi Hợi vào ngày lễ Phật Đản được hỗ trợ nhiều bởi quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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