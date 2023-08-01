Đúng hôm nay, thứ Ba 1/8/2023, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 01/08/2023 05:45

3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương vào đúng ngày 1/8/2023.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ tiến triển thuận lợi và ổn định, dựa trên nền tảng cũ mà bạn từng gây dựng trước đây. Chuyện làm ăn kinh doanh thì gặp được thời cơ tốt, được quý nhân tương trợ và giúp đỡ. Đồng thời, sự chăm chỉ và nỗ lực sẽ giúp bạn có được nguồn thu nhập lớn, đủ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của bạn. 

Tuy nhiên, vận trình mà bạn gặp nhiều may mắn nhất lại chính là chuyện tình duyên. Nếu đang yêu, bạn có thể sẽ đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới. Còn nếu vẫn độc thân, bạn sẽ có được một câu chuyện tình yêu đẹp và thi vị nhất từ trước tới nay, đáng để bạn nhớ suốt đời.

Đúng hôm nay, thứ Ba 1/8/2023, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 

Trong sự nghiệp, người tuổi Ngọ luôn cố gắng hoàn thành các ý tưởng, kế hoạch của bản thân. Do đó, thành tựu mà con giáp này đạt được luôn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Chuyện làm ăn kinh doanh của bạn cũng khá suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Bạn luôn tìm kiếm nhiều cơ hội may mắn trong kinh doanh, buôn bán.

Con giáp này cũng sẽ nhận được "trái ngọt" trong chuyện tình cảm. Bạn sẽ có một năm vô cùng khác biệt và đáng nhớ trong năm nay. Khả năng cao, từ đây cho tới cuối năm, đời sống tình cảm của bạn sẽ có sự thay đổi lớn, biến cuộc sống u buồn nhàm chán của bạn trở nên tươi sáng và đầy màu sắc. 

Đúng hôm nay, thứ Ba 1/8/2023, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận khí của người tuổi Tuất chuyển biến tích cực, liên tiếp gặp may mắn. Đặc biệt trên công việc thuận lợi, giao dịch, kinh doanh suôn sẻ. Trong thời gian này, tuổi Tuất do có Hữu Bật cát tinh phát huy công năng phù trợ, làm gì cũng như có quý nhân giúp sức, như được âm phù dương trợ, thành công lớn nhỏ thu về tầm tay.

Trên con đường tình cảm của những người tuổi Tuất cũng "dịu" hơn trước rất nhiều. Những mâu thuẫn, xung đột đôi bên sẽ được tình yêu thăng hoa thay thế. Một số cặp đôi còn đón tin mừng về chuyện con cái. 

 

Đúng hôm nay, thứ Ba 1/8/2023, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày thứ Ba (1/8/2023), 3 con giáp này 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc 'nhiều như lá sung', công danh đều thăng tiến

Đúng ngày thứ Ba (1/8/2023), 3 con giáp này 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc 'nhiều như lá sung', công danh đều thăng tiến

3 con giáp này 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc 'nhiều như lá sung', công danh đều thăng tiến vào đúng ngày 1/8/2023

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 27 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 12 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay