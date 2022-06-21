Đúng giờ Tý ngày mai (22/6): 'Cơn giông dồn dập đến mấy rồi trời cũng quang', 3 con giáp vén mây mù đón tài lộc, đường công danh rực rỡ chói lòa

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 01:35

Tử vi dự đoán, 3 con giáp rũ sạch vận đen đúng giờ Tý ngày 22/6 sẽ có một giai đoạn thịnh phát, lấy lại những gì đã mất sau khi phải trải qua không ít đắng cay ngọt bùi.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, hiền lành và biết sống vì người khác. Cũng chính vì thế nên xung quanh tuổi Hợi có nhiều quý nhân phù trợ. Điều này giúp bạn luôn nhận được những sự hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, con giáp này có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

Đúng giờ Tý ngày mai (22/6): 'Cơn giông dồn dập đến mấy rồi trời cũng quang', 3 con giáp vén mây mù đón tài lộc, đường công danh rực rỡ chói lòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận khí của người tuổi Hợi được dự báo là sẽ có nhiều biến động khi đồng hồ điểm vào giờ Tý ngày mai 22/6, và phần lớn mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn. Theo đó, trong thời gian này những người tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ, vận khí của những người cầm tinh con Lợn có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Công việc có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng ngày càng ổn định và có phần dư dả hơn trước rất nhiều. Từ giờ này trở đi, nếu có cơ hội thay đổi công việc hay nhận được lời mời hợp tác, miễn là phù hợp với sở thích hoặc chuyên môn của bạn, vậy thì hãy nắm chắc cơ hội.

Đặc biệt, cơ hội đầu tư tốt sẽ tới với những người làm kinh doanh buôn bán, giúp bản mệnh có thể gặt hái thành tựu vang danh.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường có tính cách hiền lành, dễ chịu, nhưng không hề dễ dãi mà bị ảnh hưởng bởi người khác. Họ là người có chính kiến, có học thức và luôn không ngừng trau dồi tri thức để phát triển cuộc sống ngày càng tốt hơn. So với những người khác, họ có đôi lúc cứng đầu nhưng vẫn hiểu được phải trái, làm gì cũng nghĩ cho người khác, nên dễ dàng tìm được cơ hội đổi đời. 

Đúng giờ Tý ngày mai (22/6): 'Cơn giông dồn dập đến mấy rồi trời cũng quang', 3 con giáp vén mây mù đón tài lộc, đường công danh rực rỡ chói lòa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng giờ Tý ngày mai (22/6), người tuổi Tỵ hoàn toàn có thể yên tâm về những vướng mắc tài chính đang gặp phải. Gặp thiên thời, địa lợi, bản thân đương số lại không ngừng phấn đấu trên con đường làm giàu, không có lý gì mà Thần Tài lại ngó lơ bạn cả.

Được vị Thần cai quản tiền bạc và quý nhân phù trợ tích cực, mọi kế hoạch dự định của bạn đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công, khó khăn tiền bạc được giải quyết, trả hết nợ nần.

Đặc biệt, đúng giờ Tý ngày mai (22/6) quý nhân vận cực thịnh, gặp được người đưa đường dẫn lối, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền, đã sung túc nay còn đủ đầy, thậm chí kế hoạch mua nhà hay xe sang hoàn toàn có thể thực hiện được.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu được biết đến là những người cần cù, chịu khó, luôn giữ suy nghĩ tích cực. Họ luôn tin rằng làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp trong tương lai.

Con giáp này chăm chỉ, cầu tiến chứ không phó mặc cho số phận. Họ thường để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người vì là người có tinh thần trách nhiệm và dám nghĩ dám làm. Dù làm công việc gì, người tuổi Sửu cũng biết rút kinh nghiệm từ thất bại, từ đó vững vàng hơn.

Đúng giờ Tý ngày mai (22/6): 'Cơn giông dồn dập đến mấy rồi trời cũng quang', 3 con giáp vén mây mù đón tài lộc, đường công danh rực rỡ chói lòa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng giờ Tý ngày mai (22/6), tài lộc của người tuổi Sửu cũng được dự đoán sẽ rũ sạch bước vào giai đoạn đón hỷ sự liên miên, không còn phải muộn phiền vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa.

Đặc biệt những người ở trong môi trường cạnh tranh cao và làm việc dưới áp lực lớn sẽ có thể trút bỏ được những nỗi bất bình bấy lâu và cảm nhận được niềm hạnh phúc dồi dào khi vận khí ngày càng khởi sắc, hanh thông hơn trước rất nhiều.

Thời vận của những người tuổi Sửu đang đến và cuộc đời từ đây đến cuối năm như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của tuổi Sửu kéo dài liên tiếp nên sẽ có nhiều việc phải làm hơn, chớ nên an phận kẻo để cơ may trôi qua mất.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

 

Đúng mùng 1/6 âm lịch tới: 'Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời', TOP 3 con giáp xoay chuyển thời thế, phất lên như diều gặp gió

Đúng mùng 1/6 âm lịch tới: 'Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời', TOP 3 con giáp xoay chuyển thời thế, phất lên như diều gặp gió

Khoảng thời gian khó khăn đã sắp qua đi, bước qua tháng 6 âm lịch 3 con giáp này sẽ sang trang mới của cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 31 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 31 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 46 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026