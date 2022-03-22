Đúng giờ Ngọ 5 ngày tới (26/3), top con giáp có tiền chất như núi, phú quý phát tài, cứ thế mà đổi đời 3 con giáp lộc lá ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 00:00

5 ngày tới , vận thế của bạn có những biến chuyển rõ ràng và rất tích cực, bạn sẽ cảm thấy những công sức mình đã bỏ ra trong khoảng thời gian này là hoàn toàn không uổng phí.

Tuổi Dần

Trong thời điểm hiện tại, người tuổi Dần phải đối diện với đủ loại rắc rối, thế nhưng nhờ có bản tính kiên cường, không ngại khó, không ngại khổ và sẵn sàng đối diện với thách thức mà họ càng ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm để trở nên tài giỏi.

 

5 ngày tới , vận thế của bản mệnh có những biến chuyển rõ ràng và rất tích cực, bạn sẽ cảm thấy những công sức mình đã bỏ ra trong khoảng thời gian này là hoàn toàn không uổng phí.

Quý nhân xuất hiện sẽ chỉ cho bạn những hướng đi chính xác hơn trong tương lai, đồng thời cũng giúp bạn khắc phục được những khó khăn còn đang tồn tại trước mắt. 

Tuổi Tuất

Trong năm 2022, tuổi Tuất chính là một trong số những con giáp may mắn nhất. 5 ngày tới , người cầm tinh con chó sẽ đón vận may bất ngờ, đặc biệt có thể sẽ được tăng lương, thăng chức.

Đúng giờ Ngọ 5 ngày tới (26/3), top con giáp có tiền chất như núi, phú quý phát tài, cứ thế mà đổi đời 3 con giáp lộc lá ập xuống đầu - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Trong khoảng thời gian này, tiền tài của người tuổi Tuất chỉ có tăng, không có giảm. Không chỉ có đường tài lộc vượng phát hanh thông, tuổi Tuất còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Chính vì thế đây là giai đoạn người tuổi Tuất nên mạnh dạn đầu tư, thực hiện kế hoạch đã định nhé!

Tuổi Ngọ

Theo tử vi dự báo rằng người tuổi Ngọ trong 5 ngày tới sẽ vô cùng may mắn. Cơ hội nghề nghiệp liên tục xuất hiện trước mặt những chú Ngựa nhà ta, nếu biết nắm bắt cơ hội và thể hiện bản thân thì khả năng thu nhập tăng nhảy vọt lên gấp nhiều lần.

Đồng thời, tuổi Ngọ lại có bản tính bao dung, hiền hòa nên được rất nhiều người yêu mến. Nhờ những mối quan hệ tốt đẹp thế này mà con đường công danh của tuổi Ngọ lại càng suôn sẻ hơn bao giờ hết. Vì thế mà tiền tài kiếm được nhiều vô kể.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

“Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” trong 3 tháng cuối năm 2022, top con giáp tiền chất như núi, phú quý phát tài, cứ thế mà đổi đời

“Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” trong 3 tháng cuối năm 2022, top con giáp tiền chất như núi, phú quý phát tài, cứ thế mà đổi đời

3 con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng hơn trông thấy, đặc biệt là trong khoảng thời gian 3 tháng cuối năm 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót