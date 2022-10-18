Đúng cuối tuần này (22/10-23/10), 3 con giáp 'ngồi chơi xơi nước' cũng có tiền, tài lộc bùng phát mạnh mẽ, vận trình đỏ rực, không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 15:26

Đúng cuối tuần này (22/10-23/10), 3 con giáp này được Thần Tài ban phát của cải, việc làm ăn ngày một xuôi thuận, thu nhập tăng cao.

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo rằng trong những ngày cuối tuần (22/10-23/10), tuổi Hợi sẽ có cơ hội gặp lại người quen cũ và có thể nhận được nguồn vốn hỗ trợ để mở rộng kinh doanh. Trong khoảng thời gian trước đó, mặc dù tuổi Hợi cũng gặp khó khăn, chật vật trong công việc nhưng mọi thứ sẽ được cải thiện dần dần.

Bước vào thời kỳ hoàng kim, tuổi Hợi có thể nắm vững sự chuyển biến của thị trường, đầu tư đúng lúc đúng chỗ và gặt hái thành công xứng đáng.

Người tuổi Hợi càng chăm chỉ thì kết quả càng viên mãn, tài lộc ngày một nhiều, tiền của rủng rỉnh hơn trước.

Đúng cuối tuần này (22/10-23/10), 3 con giáp 'ngồi chơi xơi nước' cũng có tiền, tài lộc bùng phát mạnh mẽ, vận trình đỏ rực, không ai sánh bằng - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng trong những ngày cuối tuần (22/10-23/10), tuổi Hợi nhận kết quả càng viên mãn, tài lộc ngày một nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

 Cuối tuần này (22/10-23/10), người tuổi Sửu có ngôi sao may mắn phù trợ lại được quý nhân giúp đỡ nên có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Mặc dù nửa cuối năm nay, Sửu có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa. Chỉ cần bạn nhớ đề phòng những người xung quanh, tránh để tiểu nhân giả ngốc lừa gạt.

Phải nhắc đến trong ngày cuối tuần này, tài vận của Sửu tương đối tốt. Đặc biệt, những người tuổi Sửu sẽ lên như diều gắp gió. Vì vậy, nếu biết nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc thì bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Đúng cuối tuần này (22/10-23/10), 3 con giáp 'ngồi chơi xơi nước' cũng có tiền, tài lộc bùng phát mạnh mẽ, vận trình đỏ rực, không ai sánh bằng - Ảnh 2
Cuối tuần này (22/10-23/10), người tuổi Sửu có ngôi sao may mắn phù trợ lại được quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, mạnh mẽ, giao tiếp cá nhân rất tốt. Trong cuộc sống, họ luôn giữ được tinh thần lạc quan, năng động. Họ luôn cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu chứ không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng. Cùng với khả năng học hỏi cao, sự nghiệp của của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến.

Cuối tuần này (22/10-23/10), người tuổi Thân có ngôi sao may mắn phù trợ lại được quý nhân giúp đỡ nên có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. người tuổi Thân có tài lộc đi lên, công thành danh toại. Con giáp này được quý nhân chỉ đường dẫn lối, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi này ắt sẽ thành công.

Người làm công ăn lương có thể tìm được công việc mới, cải thiện thu nhập. Người tuổi Thân vốn dĩ thông minh, nay nhờ là việc chăm chỉ nên có thu hoạch lớn, của cải tích lũy được nhiều hơn trước.

Đúng cuối tuần này (22/10-23/10), 3 con giáp 'ngồi chơi xơi nước' cũng có tiền, tài lộc bùng phát mạnh mẽ, vận trình đỏ rực, không ai sánh bằng - Ảnh 3
Cuối tuần này (22/10-23/10), người tuổi Thân có ngôi sao may mắn phù trợ lại được quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Thứ Tư, ngày 19/10/2022, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng', tài lộc bừng phát, giàu nhất đố đổ vách

Thứ Tư, ngày 19/10/2022, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng', tài lộc bừng phát, giàu nhất đố đổ vách

Tử vi nói rằng vận trình của 3 con giáp này trong thứ Tư, ngày 19/10/2022 sẽ vô cùng hanh thông, làm đâu thắng đó.

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