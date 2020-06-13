Đừng bỏ qua 6 điềm báo cho thấy bạn sắp gặp xui xẻo, hung vận kéo đến tận nhà

Tâm linh - Tử vi 13/06/2020 05:00

Đây là những điềm báo xui xẻo cho thấy bạn sắp gặp họa, hung vận ùn ùn kéo đến nhà, công việc trục trặc, gia đạo dễ xảy ra xung đột.

Chỉ cần nhìn những điều này, phụ nữ khôn ngoan có thể dự đoán trước những điều xấu sắp xảy đến với bản thân và gia đình.

Điềm thứ nhất

Có những điềm báo xui xẻo cho thấy vận trình của bạn sẽ gặp nhiều trục trặc. Sáng ngủ dậy cảm thấy mắt mở không lên, mắt sưng mọng cho thấy bạn sắp gặp điềm xấu về tiền tài. Công việc trong một ngày của bạn gặp nhiều rắc rối, bị cấp trên gây khó dễ khiến tâm trạng đi xuống.

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Đây là một trong những điềm báo xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Để khắc phục điều này, bạn không nên kê đầu giường đối diện với nhà vệ sinh. Không được nằm đưa đầu về hướng Tây và tránh đặt gương ngay đầu nằm. Theo quan niệm về tâm linh, những điều này sẽ khiến bạn mệt mỏi, sức khỏe suy yếu mỗi sáng thức dậy.

Điềm thứ hai

Trần nhà dột nát, ống nước rò rỉ báo hiệu vận khí của bạn đang đi xuống. Vận trình của bạn sẽ ngày càng kém, vận đen đeo bám không ngừng nếu ở trong ngôi nhà như thế này.

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Trần nhà dột báo hiệu tiền tài sắp tiêu tán - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy khắc phục vấn đề ngay. Đặc biệt, hãy chú ý hướng Tây Nam xem có đặt vật gì xung khắc với tuổi của gia chủ hay không. Nếu có, hãy bỏ ngay để tránh hao tài tốn của.

Điềm thứ ba

Nếu mặt trước của bàn thờ nghiêng sang một bên, có mối mọt, hoặc gỗ lâu ngày bị hư, bạn nên cân nhắc thay mới hoặc dọn dẹp sạch sẽ. Vì bàn thờ là nơi linh thiêng thờ cúng ông bà tổ tiên, Thần Phật. Nếu không dọn dẹp kỹ, gia đình bạn có thể gặp vận rủi, hao tiền tốn của.

Điềm thứ tư

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Điềm báo này liên quan đến tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Vùng da quanh mũi có xuất hiện vết trầy, cơ thể có nhiều vết bầm không do va chạm hoặc trán có vết bầm không rõ nguyên nhân… Bạn nên chú ý đến điểm này vì vận trình bạn đang vô cùng xấu. Nhất là tiền bạc không được như mong muốn. Thậm chí còn xảy ra nhiều cuộc xung đột, tranh chấp trong nhà.

Điềm thứ năm

Đây là điềm báo xấu mà bạn nên chú ý. Nếu cá cảnh, cây cối trong nhà tự nhiên chết hoặc héo úa dù bạn chăm sóc khá cẩn thận, điều này báo hiệu công việc của bạn gặp nhiều rắc rối, bị tiểu nhân hãm hại.

Điềm thứ sáu

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Trí nhớ suy giảm sẽ ảnh hưởng đến công việc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hay quên trước quên sau, trí nhớ suy giảm, để đồ vật ở đâu cũng không nhớ, có thể vận tình duyên của bạn đang suy giảm. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc mà bạn đang phụ trách.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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