Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 1/7/2024, 3 con giáp tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, tiền vào cuồn cuộn, xây nhà lầu sắm xe sang

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 7 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 7 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời gian này, người tuổi Mão hãy sẵn sàng chào đón những điều tốt lành sẽ đến với cuộc sống của bạn. Theo tử vi, sao Hồng Loan - ngôi sao của tình yêu và hạnh phúc, đang dần di chuyển đến vị trí chiếu mệnh, hứa hẹn một vận đào hoa nở rộ. Đối với những người sinh năm Mão, đây chính là thời kỳ vàng để tình duyên thăng hoa rực rỡ, đặc biệt là những ai đang độc thân, hãy mở rộng trái tim và đón nhận những cơ hội mới.

Không chỉ vậy, sao Hồng Loan khi chuyển động cũng sẽ mang đến cho bạn cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới, mở ra khả năng của một mối quan hệ nghiêm túc, thậm chí là hôn nhân viên mãn.

Tuy nhiên, sức quyến rũ từ bạn có thể khiến bạn trở nên quá thu hút, đôi khi dẫn đến sự chú ý quá mức từ người khác. Điều này đôi khi có thể biến vận may trong tình yêu thành không may mắn nếu không biết cách cân đối và giữ gìn. Do đó, người tuổi Mão cần phải biết đâu là lúc nên tiến lên và đâu là khi cần phải giữ vững lập trường của mình, nhằm tránh những rắc rối không đáng có.

Hãy chú ý đến những dấu hiệu này, bởi một cơ hội lớn cho tài lộc và hạnh phúc đang đến rất gần. Cùng với sự thông minh và sự nhạy bén vốn có, người tuổi Mão hẳn sẽ biết cách tận dụng tốt những cơ hội này. Hãy chuẩn bị đón nhận một nguồn năng lượng tích cực và những biến chuyển lớn trong cuộc sống của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.