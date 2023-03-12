Đúng 9 ngày tới (13/3 - 21/3), 3 con giáp ôm hết lộc tài trong thiên hạ, ăn nên làm ra, bất ngờ trúng số tiền tỷ, gánh vàng hốt bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 05:45

Tử vi cho biết, đúng 9 ngày tới, 3 tuổi dưới đây ôm hết lộc tài trong thiên hạ vào nhà, ăn nên làm ra, bất ngờ trúng số tiền tỷ.

Tuổi Dần

Niềm vui thăng quan tiến chức sắp tới với những người tuổi Dần trong 9 ngày tới. Họ có thể gặp nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân khi thay đổi môi trường, vậy nên hãy tranh thủ nắm lấy cơ hội.

Tử vi dự báo, người tuổi Dần sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, cả về tài chính lẫn tình yêu. Tuy nhiên, đừng vì tham công tiếc việc mà ảnh hưởng tới sức khỏe, tuổi Dần cần phải chú trọng tới bản thân hơn nhé.

Đúng 9 ngày tới (13/3 - 21/3), 3 con giáp ôm hết lộc tài trong thiên hạ, ăn nên làm ra, bất ngờ trúng số tiền tỷ, gánh vàng hốt bạc về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán trong 9 ngày tới, Chính Tài mang đến nhiều niềm vui cho người tuổi Dần, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Bản mệnh dù làm ở trong bất cứ lĩnh vực gì cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra, khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm, bạn có thể để dành được một khoản dự phòng kha khá cho tương lai. Nhờ có khoản tiền này mà bạn làm gì cũng thấy tự tin, dù vướng phải khó khăn cũng không hoang mang, bị động, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Đúng 9 ngày tới (13/3 - 21/3), 3 con giáp ôm hết lộc tài trong thiên hạ, ăn nên làm ra, bất ngờ trúng số tiền tỷ, gánh vàng hốt bạc về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, trong 9 ngày tới, Chính Tài nâng bước, người tuổi Dậu gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con. Những ngày này tử vi khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện trong lòng, vì làm vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi.

Đúng 9 ngày tới (13/3 - 21/3), 3 con giáp ôm hết lộc tài trong thiên hạ, ăn nên làm ra, bất ngờ trúng số tiền tỷ, gánh vàng hốt bạc về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Trong tử vi học có nói, thời của 3 con giáp đang hiện rõ. Họ sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận.

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