Đúng 7 ngày tới (9/8 -15/8 âm lịch), Quý Nhân nhiệt tình ủng hộ, 3 con giáp giàu bất thình lình, lộc thu tứ phía, ‘may mắn phủ đầu’, gia đạo ấm êm, đem túi mà hứng tiền

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 19:47

Tử vi đúng 7 ngày tới (9/8 -15/8 âm lịch) bước vào thời vận lộc trời linh đình, 3 con giáp được chiếu cố, vận khí hanh thông chưa từng có.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất thông minh và có khả năng kiếm tiền rất giỏi. Con giáp này thường tự dựa vào năng lực của bản thân để vươn lên và thường phấn đấu không ngừng nghỉ cho mục tiêu đã đặt ra. Đúng 7 ngày tới (9/8 -15/8 âm lịch), thời điểm cát khí sáng lạn, quý nhân mang lại những cơ hội đại phát tài cho con giáp này.

Do có quý nhân ra tay tương trợ, nên mọi vướng mắc trước đây trong cuộc sống, công việc, tài chính đều được giải quyết ổn thỏa. Vận thế của người tuổi Mão tốt dần lên. Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải.

Đúng 7 ngày tới (9/8 -15/8 âm lịch), Quý Nhân nhiệt tình ủng hộ, 3 con giáp giàu bất thình lình, lộc thu tứ phía, ‘may mắn phủ đầu’, gia đạo ấm êm, đem túi mà hứng tiền - Ảnh 1
Cát khí vây quanh người tuổi Mão trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, sau thời gian này, Mão sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Mão nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn thông minh, nhanh nhẹn lại có chí tiến thủ và tinh thần trách nhiệm cao nên luôn sẵn sàng vượt qua khó khắn, thử thách. Dù vấp ngã không ít lần nhưng bản mệnh vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tiếp tục vững bước tiến lên phía trước.

Theo tử vi, đúng 7 ngày tới (9/8 -15/8 âm lịch), sẽ là quãng thời gian may mắn khi mà tài lộc, tiền bạc vượng phát. Do đó, con giáp này đừng bỏ lỡ những cơ hội trời cho để gia tăng tài sản, tích lũy tiền của, giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa rực rỡ.

Đúng 7 ngày tới (9/8 -15/8 âm lịch), Quý Nhân nhiệt tình ủng hộ, 3 con giáp giàu bất thình lình, lộc thu tứ phía, ‘may mắn phủ đầu’, gia đạo ấm êm, đem túi mà hứng tiền - Ảnh 2
Con giáp Ngọ tiền ùa vào túi. Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, đây chính là con giáp gặp nhiều may mắn, Ngọ có thể hô mưa gọi gió, làm đâu trúng đó tiền bạc cứ thi nhau chảy vào túi khiến cuộc sống của bạn cực kỳ viên mãn.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, vận khí hanh thông ủng hộ tuổi Dậu đúng 7 ngày tới (9/8 -15/8 âm lịch), họ đã không còn gì phải lo lắng.

Tử vi học có nói, Dậu chính là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập. Ngoài ra, những khoản đầu tư trước đây của tuổi Dậu cũng sẽ bắt đầu có kết quả, giúp cho túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Con giáp này sẽ có két sắt đầy tiền.

Được biết, Thiên Đức là vì sao có thể giải trừ được những bệnh tật và tai họa, mang lại một số may mắn, hỷ sự, thế nên chuyện sức khỏe và tình cảm của tuổi Dậu cũng vô cùng viên mãn. Hãy đón nhận thời điểm này một cách vui vẻ nhất.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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