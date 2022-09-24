Đúng 6 ngày cuối tháng 9 (25/9 - 29/9), những con giáp càng chạy đua với thời gian càng thắng lợi, ôm khối tài sản khủng, túi tiền nặng trĩu

Cụ thể, người tuổi Tý vận trình tài lộc rất lý tưởng. Nhờ tập trung trong công việc, bản mệnh nâng cao năng suất làm việc, công việc suôn sẻ nên làm gì cũng dễ thành công.

Đúng 6 ngày cuối tháng 9 (25/9 - 29/9) là thời điểm vận trình khá thuận lợi với người tuổi Tý, đặc biệt về đường tài lộc. Đúng 6 ngày cuối tháng 9 (25/9 - 29/9), mặc cho ai còn chật vật với những lo toan trong dịp cuối năm, tuổi Tý chính là 1 trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tiền bạc.

May mắn là điều mà bản mệnh không thể phủ nhận, bởi cuối năm luôn là lúc công việc dồn lại, áp lực tăng cao do khối lượng công việc quá lớn mà thời gian để hoàn thành lại vô cùng ít ỏi.

Tuổi Tý trời sinh thông minh nhanh nhẹn song trong quãng thời gian này, bản mệnh không thể phủ nhận sự may mắn mà cát tinh mang lại. Thông thường, cuối năm sẽ là khoảng thời gian nhiều áp lực do công việc dồn lại nhiều. Thế nhưng với những chú Chuột, điều đó không còn là trở ngại khi con giáp này được thần may mắn ở bên.

Sự nghiệp hanh thông cũng là điều giúp tài vận của bản mệnh thăng hoa. Cuối tháng này tuổi Tý được cát tinh trợ vượng cho Chính Tài, thu nhập sẽ tăng chủ yếu đến từ công việc chính. Bản mệnh chính là một trong những con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo lắng đến tài chính trong khoảng thời gian này.

Tuổi Hợi

Được nhiều may mắn đúng 6 ngày cuối tháng 9 (25/9 - 29/9)7 về tài chính. Trong cuộc sống và công việc luôn thuận lợi, tiền vào hầu bao như nước. Bên cạnh đó, ngoài công việc chính người tuổi Hợi cũng khá thuận lợi trong nghề tay trái của mình khi phát huy được những tài lẻ trong các mối quan hệ để kiếm tiền.

Tình hình tài chính hanh thông cho phép bạn thỏa sức mua sắm, du lịch hay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu.

Con giáp Hợi chuẩn bị đếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 6 ngày cuối tháng 9 (25/9 - 29/9), vận trình tuổi Sửu khởi sắc chóng mặt. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Tuy nhiên, sắp tới llà lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân, nhất là từ tháng 9 trở đi.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm