Đúng 3 ngày đầu tuần (27/11 - 29/11), 3 con giáp được quý nhân soi đường chỉ lối, trúng số cực to, tiền bạc chật két, dang tay đón vàng

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 14:59

Tài vận hay con đường gia đạo đều yên ấm, an vui, 3 con giáp này cực kì tỏa sáng trong 3 ngày đầu tuần, niềm vui đến mỗi ngày một nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Không cần phải bàn cãi quá nhiều khi tuổi Hợi luôn là con giáp được nằm trong danh sách những con giáp may mắn và giàu có nhất. Tuổi Hợi là người thông minh, hiền lành và rất đôn hậu, hơn nữa họ là những người được thần thánh chiếu cố và ban cho nhiều phước lành nên làm chuyện gì cũng suôn sẻ và may mắn.

Trong cuộc sống, tuổi Hợi luôn theo đuổi những điều tích cực và khao khát có được sự thành công. Đúng 3 ngày đầu tuần, tuổi Hợi sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để họ cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại. Không những thế, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên.

Đúng 3 ngày đầu tuần (27/11 - 29/11), 3 con giáp được quý nhân soi đường chỉ lối, trúng số cực to, tiền bạc chật két, dang tay đón vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cuộc sống tuổi Tuất hiếm khi thiếu thốn, họ phiền não vì tình cảm nhiều hơn là vật chất. Người tuổi Tuất thông minh, lanh lợi, dĩ hòa vi quý, họ không quá tham vọng nhưng lại gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thời gian qua, tuổi Tuất cũng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, nhưng mọi thứ đều không đáng kể.

Tử vi học có nói, đúng 3 ngày đầu tuần chính là lúc mà tuổi Hợi phát huy mọi tiềm năng vốn có để có thể xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Đặc biệt, ngày từ đầu năm tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để làm giàu, công việc suôn sẻ, dễ dàng thăng quang tiến chức, hưng thịnh rực rỡ. Nếu giữ vững tinh thần sẽ có được cuộc sống vinh hoa phú quý đến vài năm sau.

Đúng 3 ngày đầu tuần (27/11 - 29/11), 3 con giáp được quý nhân soi đường chỉ lối, trúng số cực to, tiền bạc chật két, dang tay đón vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người thuộc con giáp Sửu được thần tài phù hộ vào 3 ngày đầu tuần. Vận lớn, vận nhỏ tràn vào nhà, tài lộc hanh thông nên các sao may mắn tình cờ chiếu vào. Vì vậy, ảnh hưởng của phúc khí mới mong thoát khỏi những điều không may mắn của thời kỳ đầu tài lộc gặp nhiều khó khăn, cơ hội may mắn sẽ đến, nắm bắt được cơ hội này thì tài lộc dồi dào gấp đôi và cuộc sống sẽ dài.

Ngoài ra, đối với một số ít người tuổi Sửu trong những tháng tới luôn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân trên con đường tìm kiếm tiền bạc, đồng thời lưu ý phải trau dồi tinh thần đồng đội cho bản thân, học cách hợp tác đôi bên cùng có lợi, và tin rằng hương hoa sẽ đến từ cái lạnh giá buốt.

Đúng 3 ngày đầu tuần (27/11 - 29/11), 3 con giáp được quý nhân soi đường chỉ lối, trúng số cực to, tiền bạc chật két, dang tay đón vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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