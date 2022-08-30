Đúng 24 tiếng cuối cùng của tháng 8, 3 con giáp có phúc sinh lộc, Thần Tài bảo hộ tắm trong biển tiền, may mắn tiếp nối tin vui

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 15:27

24 giờ còn lại của tháng 8 sẽ là thời gian cho 3 con giáp vượng vận đào hoa, đường tình duyên vượng phát khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Bước qua 24 tiếng cuối cùng của tháng 8/2022, người tuổi Dần sẽ có đường tình duyên vô cùng suôn sẻ. Hai vợ chồng hòa hợp, động viên nhau cùng làm ăn và mỗi người đang trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời của đối phương.

Sao Thiên Diêu che chở giúp cho đời sống tình cảm của người tuổi Dần độc thân trở nên rực rỡ, vui tươi hơn bao giờ hết. Nhất là các nàng độc thân có đời sống tình cảm thăng hoa khiến nhiều người không thể rời mắt. Các nàng đã có chủ cũng có nhiều giây phút mặn nồng bên người yêu.

Đúng 24 tiếng cuối cùng của tháng 8, 3 con giáp có phúc sinh lộc, Thần Tài bảo hộ tắm trong biển tiền, may mắn tiếp nối tin vui - Ảnh 1
Bước qua 24 tiếng cuối cùng của tháng 8/2022, người tuổi Dần sẽ có đường tình duyên vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, sang 24 tiếng tới đây, Tam Hợp nâng đỡ để vận trình tình duyên của tuổi Mùi có cơ hội được thăng hoa. Những cặp đôi bên nhau có thể hâm nóng tình yêu bằng việc có thể tạo một cuộc hẹn, nấu một bữa ăn hay đơn giản là tặng cho đối phương những món quà.

Chút niềm vui tình yêu cũng báo hiệu nhiều tin vui, song hỷ lâm môn đến với tuổi Mùi. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Những người tuổi Mùi có nỗ lực đáng kể trong mọi cương vị, dù là công việc hay trong gia đình.

Đúng 24 tiếng cuối cùng của tháng 8, 3 con giáp có phúc sinh lộc, Thần Tài bảo hộ tắm trong biển tiền, may mắn tiếp nối tin vui - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, sang 24 tiếng tới đây, Tam Hợp nâng đỡ để vận trình tình duyên của tuổi Mùi có cơ hội được thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi may mắn có được người đầu ý hợp và họ là chỗ dựa tuyệt vời khi sang 24 tiếng còn lại của tháng 8. Những cặp đôi nên nhân cơ hội này làm mới tình yêu của mình để tăng sự tương tác và thấu hiểu giữa hai người.

Nhờ có Tam Hợp mà Thần Tài sẽ tìm đến cho tuổi Hợi các khoản đầu tư nếu bạn biết nắm bắt cơ hội đúng lúc. Chỉ cần bạn không lơ đễnh mà quên đi ý định ban đầu, tiếp tục cố gắng đi về phía trước, thành công sẽ đến với bạn trong một ngày gần nhất.

Đúng 24 tiếng cuối cùng của tháng 8, 3 con giáp có phúc sinh lộc, Thần Tài bảo hộ tắm trong biển tiền, may mắn tiếp nối tin vui - Ảnh 3
Người tuổi Hợi may mắn có được người đầu ý hợp và họ là chỗ dựa tuyệt vời khi sang 24 tiếng còn lại của tháng 8 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vào 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai (21/8, 22/8), 3 con giáp được Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng', ngập tràn hồng phúc, lấy rổ hứng mưa tiền

Vào 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai (21/8, 22/8), 3 con giáp được Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng', ngập tràn hồng phúc, lấy rổ hứng mưa tiền

Theo tử vi, sang ngày Chủ nhật và thứ Hai, 3 con giáp nhanh chóng đón vận may và có quý nhân giúp đỡ, chuẩn bị lên hương tài vận, tiền vô đầy tủ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 8 tử vi ngày mai tử vi hôm nay 3 con giáp may mắn tử vi ngày 29/8

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 56 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục