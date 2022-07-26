Đúng 22 giờ tối nay (26/7): ‘chậm mà chắc’, 3 con giáp có bước tiến vững bền, đầu tháng mới vận trình suôn sẻ, kiếm tiền nhiều đếm không xuể khiến người hờn ghen đỏ con mắt

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 11:39

Những con giáp này được chỉ ra luôn có những bước tiến mạnh mẽ, phất cờ là đắc thắng, làm việc gì cũng ‘ăn trọn lộc trời’.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể phát huy đầy đủ tài năng của mình trong công việc, tuy chậm nhưng chắc chắn. Bản thân họ chỉ cần nhắc nhở tránh tranh chấp với người khác, tránh việc bản tính quá nóng mà thôi. Nếu có kế hoạch làm việc gì trong năm nay thì hãy cứ triển khai vì nếu quyết tâm thì sẽ không có gì khó khăn. Đúng 22 giờ tối nay (26/7), khích lệ bản thân, tăng cường các hoạt động khác sau giờ làm con giáp này nhất định sẽ có kết quả tốt.

Sự nghiệp của những người cầm tinh con Hổ tương đối suôn sẻ, có gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Với người đi làm ở công ty dễ dàng thăng tiến trong công việc, người kinh doanh thì nên mở rộng quy mô, chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Đúng 22 giờ tối nay (26/7): ‘chậm mà chắc’, 3 con giáp có bước tiến vững bền, đầu tháng mới vận trình suôn sẻ, kiếm tiền nhiều đếm không xuể khiến người hờn ghen đỏ con mắt - Ảnh 1
Đúng 22 giờ tối nay (26/7), người tuổi Dần có quý nhân phù trợ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tài lộc tốt. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 22 giờ tối nay (26/7), người tuổi Dần có quý nhân phù trợ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tài lộc tốt. Nếu nỗ lực hết mình trong công việc, chắc chắn sẽ được tăng lương, có thưởng. Người kinh doanh nếu muốn đầu tư nên chia nhỏ vào các hạng mục để tránh rủi ro. Tuổi Dần được đón Thiên Hỷ cát tinh, nên đường tình duyên tốt. Người độc thân tìm được ý trung nhân như ý, người đã kết hôn sinh con trong năm nay sẽ đại cát đại lợi.

Tuổi Mão

Đúng 22 giờ tối nay (26/7), không chỉ thu nhập của con giáp Mão tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Bạn thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Theo tử vi, người tuổi Mão vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Con giáp tuổi Mão được hỗ trợ đắc lực bởi ngôi sao may mắn, vận may đến gần, họ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố. Vận khí của họ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Họ sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Tuổi Tỵ

Đúng 22 giờ tối nay (26/7), con giáp Tỵ có mệnh hồng loan xum họp, sẽ thu lợi lớn nếu biết nắm bắt thời cơ. Tuy chậm nhưng chắc. Con giáp này được sao Nguyệt Đức chiếu mệnh, hóa hung thành cát, mọi việc trở nên hanh thông.

Sự nghiệp có cơ hội phát triển nếu biết chớp thời cơ. Có quý nhân giúp đỡ nên dần đạt danh lợi to lớn. Tuy vậy, con giáp này không nên mong chờ sự giúp đỡ của người khác, sự tự lập, mạnh dạn giúp bạn thu tiền của vào túi. Tài lộc có vào có ra, nhưng vào nhiều hơn ra, bạn nên xem xét chi tiêu để có thêm của ăn của để.

Đúng 22 giờ tối nay (26/7): ‘chậm mà chắc’, 3 con giáp có bước tiến vững bền, đầu tháng mới vận trình suôn sẻ, kiếm tiền nhiều đếm không xuể khiến người hờn ghen đỏ con mắt - Ảnh 2
Đúng 22 giờ tối nay (26/7), con giáp Tỵ có mệnh hồng loan xum họp, sẽ thu lợi lớn nếu biết nắm bắt thời cơ. Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của người tuổi Tỵ cũng khá hài hòa. Cuộc sống bình yên, không nhiều mâu thuẫn, sóng gió. Người độc thân có cơ hội kiếm được ý trung nhân. Dù có gặp chuyện gì khó khăn cũng không nên lo lắng, tự tạo áp lực cho mình, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

 

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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