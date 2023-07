Đúng 2 ngày tới (2/8 - 3/8) Thần Tài đại giá quang lâm, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, tài lộc khởi sắc, gia sản tăng nhanh không ngừng

Tuổi Thân nhìn chung sẽ thấy rõ những cải thiện lớn trong sự nghiệp một cách từ từ, vận may về tiền bạc và các mối quan hệ giữa các cá nhân trong thời gian này cũng được đánh giá khá tốt. Tháng này, bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ lúc lâm nguy khó khăn cũng như có riêng cho mình nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển trong ngành nghề của mình. Đừng quên cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì nhẫn nại đợi chờ thành quả của mình gieo trồng tuổi Thân nhé.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cơ trí, quyết đoán. Đúng 2 ngày tới (2/8 - 3/8), do cung quan lộc của con giáp này xuất hiện cát tinh nên vận thế, sự nghiệp, tài vận khởi sắc.

Trong thời gian này, cuộc sống của người tuổi Mão càng ngày càng may mắn. Thay đổi phương thức kiếm tiền nên nguồn tiền cũng liên tiếp chảy vào túi con giáp này nên áp lực tài chính giảm đi rất nhiều so với thời gian đầu năm. Người tuổi Mão chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc và đặc biệt trung thành. Con giáp này cũng là con giáp rất có chí tiến thủ, luôn cố gắng có được cuộc sống tốt đẹp. Thời gian này, con giáp gặp “đại hỷ, đại phúc, tài vận hanh thông vô cùng. Đúng là Thần Tài ban phước, con giáp này ăn nên làm ra, tấn tới tài lộc.

Người tuổi Mão cơ trí, quyết đoán. Đúng 2 ngày tới (2/8 - 3/8), do cung quan lộc của con giáp này xuất hiện cát tinh nên vận thế, sự nghiệp, tài vận khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bẩm sinh đã có vận thế may mắn, đúng 2 ngày tới (2/8 - 3/8) do có cát tinh “Bát Tọa” xuất hiện trong cung mệnh nên sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, quyền lực cũng ngày một mở rộng, cơ hội kiếm tiền của người tuổi Dậu rất nhiều, chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội thì việc “tiền tràn ngập két” là điều đương nhiên xảy ra. Do bản mệnh tuổi Dậu tốt nên chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại cũng kiếm được bộn tiền.

Nếu như tuổi Dậu còn làm công ăn lương, khó khăn công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương kiếm được nhiều khoản lợi nhuận. Và trong thời gian này đây cũng là thời điểm bản mệnh có thể mở rộng quy mô công việc

Ngoài ra, do có quý nhân giúp đỡ về tình cảm nên chuyện tình cảm, hôn nhân của người tuổi Dậu vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm