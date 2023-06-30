Đúng 16h44 thứ Sáu 30/6/2023, ba con giáp 'chuột sa chĩnh gạo, trúng vận may hiếm có, cuộc sống chỉ có GIÀU đến rất giàu

Xem tử vi online ngày 30/6/2023, Tam Hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão mang tới cho con giáp này những bước tiến khá lớn trong công việc. Bạn phát huy hết năng lực của mình và có những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, sẵn sàng giải quyết mọi khúc mắc với tinh thần chủ động.

Chuyện tình cảm không mấy khởi sắc do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Bạn cần thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu. Sự rụt rè đang khiến bạn bỏ lỡ cơ hội để tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vậy nên hãy tự tin với chính con người mình.

Tài vận trong ngày cũng có dấu hiệu khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho bạn. Dù vậy, bạn cũng nên tính toán thận trọng, chớ vì nóng vội mà xôi hỏng bỏng không.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đường danh vọng của tuổi Tỵ trong ngày gặp nhiều cơ hội tiến xa trong công việc. Tuy nhiên, vận trình tài chính đang giảm rõ rệt. Nếu tuổi Tỵ tiếp tục chi tiêu như hiện tại, sẽ không còn gì để sống và không thể tích luỹ được gì.

Mối quan hệ gia đình đáng lo ngại, không biết từ bao giờ mà tuổi Tỵ và người ấy xa cách nhau đến như vậy. Hai người không còn chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và niềm vui trong cuộc sống như trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Sáu 30/06/2023, Tuổi Thìn có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc trong ngày Thứ Sáu này không quá dồi dào nhưng Tuổi Thìn vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn trong ngày thứ năm này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Thìn nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.