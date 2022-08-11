Đúng 16h30 chiều ngày 14/7 âm lịch, 3 con giáp 'đắc tài phú quý', nổ lộc liên tục, thóc lúa đầy bồ, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, cả đời hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 05:40

Thời gian này, 3 con giáp dưới đây sẽ đón vận may liên tục, tài lộc bùng nổ, an nhàn sung túc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần, vào 16h30 chiều hôm nay, vận may ập đến, tiền nào của nấy, hóa đơn liên tục lăn bánh, điều này cuối cùng sẽ giúp con giáp Hổ có thêm cơ hội phát triển, được thần tài, của cải.

Với sự giúp đỡ của Thần Tài, cuối cùng cũng tạo ra rất nhiều của cải. Tài vận vượng phát, con hổ vốn không vượng chút nào lại vượng nhất về tài sản, cuối cùng kiếm được rất nhiều tiền bạc và của cải.

Sự nghiệp và quan vận của người tuổi Dần trong thời điểm này sẽ luôn gặp may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Dần làm gì cũng thành công bất ngờ. Từ đó, thu nhập của Dần cũng tăng lên nhanh chóng, đụng đâu được đó.

Đúng 16h30 chiều ngày 14/7 âm lịch, 3 con giáp 'đắc tài phú quý', nổ lộc liên tục, thóc lúa đầy bồ, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, cả đời hưởng phước - Ảnh 1
 Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Dần làm gì cũng thành công bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 16h30 chiều nay, con giáp tuổi Thìn tiền vào nhiều, có thể làm giàu trong một sớm một chiều, trở thành kẻ thắng người lớn cuộc sống, tất nhiên cũng phải nắm bắt, tài lộc thì mới thịnh vượng, kiếm được nhiều tiền.

Cung tiền tài của người tuổi Thìn sẽ được hai sao tốt là Tử Sát và Phục Vị chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, giàu sang phú quý, gặt hái thành công đáng ghen tị.

Con giáp tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép và vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể.

 

Đúng 16h30 chiều ngày 14/7 âm lịch, 3 con giáp 'đắc tài phú quý', nổ lộc liên tục, thóc lúa đầy bồ, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, cả đời hưởng phước - Ảnh 2
Cung tiền tài của người tuổi Thìn sẽ được hai sao tốt là Tử Sát và Phục Vị chiếu mệnh, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân đều là những người tự tin, có năng lực và dũng cảm, biết rằng việc khó thành công nhưng họ vẫn kiên trì. Đúng 16h30 chiều nay, vì có sao may mắn chiếu mệnh, vận may của con giáp tuổi Thân tăng gấp trăm lần lúc đó chẳng những tiền bạc rủng rỉnh mà vận may cũng đến, có cả hỷ sự.

Đây là khoảng thời gian vàng để Thân có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, người tuổi Thân không nên ỷ lại vào may mắn mà xao nhãng, bỏ lỡ cơ hội cũng như không cố gắng trong công việc.

Bên cạnh quan vận, tài lộc của tuổi Thân cũng thăng hoa rõ rệt trong thời điểm này. Ngoài thu nhập chính, Thân còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhiều công việc khác nhau.

Đúng 16h30 chiều ngày 14/7 âm lịch, 3 con giáp 'đắc tài phú quý', nổ lộc liên tục, thóc lúa đầy bồ, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, cả đời hưởng phước - Ảnh 3
Có sao may mắn chiếu mệnh, vận may của con giáp tuổi Thân tăng gấp trăm lần - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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