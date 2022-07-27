Đúng 15h - 28/7: Cát tinh soi chiếu, thần May mắn, thần Tài sum họp, 3 con giáp làm đâu thắng đó, thăng quan tiến chức ầm ầm, không làm sếp lớn cũng làm quan to

Người tuổi Ngọ thẳng thắn, cương trực nhưng cũng rất thông minh, quyết đoán. Họ thường là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

Vào 15h ngày mai, do có quý nhân mang đến cơ hội “đổi đời” nên con giáp này chỉ cần nắm bắt tốt là có thể “cá chép hóa rồng”, “tiền bạc rủng rỉnh” và không phải lo về tài chính trong thời gian dài.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 15h ngày mai, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

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Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lưu ý trong hai ngày tới cung tài vận không may vướng vào sao xấu nên không được tốt. Về sức khỏe cũng cần chú ý kẻo dễ bị cảm. Đồng thời, đối với số ít người, tuổi Dậu không nên làm việc quá sức dễ vắt kiệt thể chất và tinh thần.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu trung thực và đáng tin cậy, kiên trì, không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Họ luôn kiên định với lý tưởng và niềm tin của mình.

Ảnh minh họa

Theo tử vi dự báo, vận may của tuổi Sửu trong thời gian tới sẽ tăng mạnh, luôn gặp điều tốt lành, sự nghiệp phát triển. Nhìn chung, tuổi Sửu thuận buồm xuôi gió, gia đạo chuyển biến, phúc khí vô cùng. Nếu chưa có người yêu thì bạn sẽ gặp được người bạn tâm đầu ý hợp, tính tình vui vẻ.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo.