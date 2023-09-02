Đúng 13 ngày cuối tháng 7 âm lịch: Rũ sạch vận đen, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 08:58

Trong 13 ngày cuối tháng 7 âm lịch, nhiều con giáp gặp được nhiều may mắn, không những thế trong một số giai đoạn nhất định, có những người sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố không ngừng.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, họ không ngừng cố gắng và tìm kiếm cơ hội cho bản thân, mà còn giúp những người xung quanh vượt qua khó khăn. Người tuổi Tỵ sống tự lập và biết ứng xử trong xã hội.

Đa số những người tuổi Tý đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Tuy nhiên, do vận may chưa đến nên sự nghiệp vẫn chưa đột phá, vẫn giậm chân tại chỗ.  Tử vi học có nói, trong 13 ngày cuối tháng 7 âm lịch, tuổi Tý không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu.

Đúng 13 ngày cuối tháng 7 âm lịch: Rũ sạch vận đen, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 13 ngày cuối tháng 7 âm lịch, tuổi Tuất được xem là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn. Cuộc sống tuổi Tuất sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, từ giai đoạn này đến cuối năm sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp họ gầy dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, từ giai đoạn này đến cuối năm sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp họ gầy dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ.

Đúng 13 ngày cuối tháng 7 âm lịch: Rũ sạch vận đen, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn thẳng thắn, trung thực, bên cạnh đó họ luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Trong số những con giáp, người tuổi Tuất không được sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có khả năng tự tạo sự giàu có cho mình chính.

Tử vi học có nói, đúng 13 ngày cuối tháng 7 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Ngọ có được cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhân duyên tốt và nhân duyên này sẽ đem lại nhiều may mắn và tài vận cho tuổi Ngọ trong những năm về sau. Tuổi Ngọ sẽ nhận được hỷ sự gặp điều mà họ chưa bao giờ nghĩ đến.

Đúng 13 ngày cuối tháng 7 âm lịch: Rũ sạch vận đen, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 8 ngày tới (17/8 - 24/8): Những con giáp này giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại

Trong 8 ngày tới (17/8 - 24/8): Những con giáp này giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại

Những con giáp giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại trong 8 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 7 âm lịch tử vi ngày 17/7 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi 12 con giap tử vi tháng 7 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe