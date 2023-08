Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa số sống an nhàn, sung sướng nhất, chỉ ăn và ngủ cũng phát tài. Người tuổi Hợi còn là món tài sản lớn của mỗi gia đình nên tượng heo được đề cao về giá trị phong thủy. Người tuổi Hợi thường mang số phú quý, nhàn hạ và được nhiều người giúp đỡ.

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 3/9/2022, người cầm tinh con giáp tuổi Hợi nên mừng vì những thuận lợi, may mắn mà mình có được. Nếu có những vấn đề không may xảy ra thì gia chủ cũng không nên quá lo lắng mà bình tĩnh tháo gỡ vấn đề vì con giáp may mắn này sẽ luôn có quý nhân phù trợ bất cứ lúc nào.