Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 3/9/2022, Bồ Tát xòe tay ban thưởng, 3 con giáp may mắn mang mệnh đại gia, sự nghiệp lên hương, trúng số độc đắc, tiền vàng phủ phê

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 13:28

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 3/9/2022, 3 con giáp may mắn này được Bồ Tát nghênh đón và ban nhiều phước lành nên sự nghiệp tấn tới, đại cát đại lợi.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa số sống an nhàn, sung sướng nhất, chỉ ăn và ngủ cũng phát tài. Người tuổi Hợi còn là món tài sản lớn của mỗi gia đình nên tượng heo được đề cao về giá trị phong thủy. Người tuổi Hợi thường mang số phú quý, nhàn hạ và được nhiều người giúp đỡ.

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 3/9/2022, người cầm tinh con giáp tuổi Hợi nên mừng vì những thuận lợi, may mắn mà mình có được. Nếu có những vấn đề không may xảy ra thì gia chủ cũng không nên quá lo lắng mà bình tĩnh tháo gỡ vấn đề vì con giáp may mắn này sẽ luôn có quý nhân phù trợ bất cứ lúc nào.

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Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 3/9/2022, người cầm tinh con giáp tuổi Hợi nên mừng vì những thuận lợi, may mắn mà mình có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 3/9/2022 là thời điểm bội thu của người tuổi Thìn. Với bản tính thông minh, nhanh nhẹn nên người tuổi Thìn đi đến đâu cũng được nâng đỡ, chở che.

Theo tử vi 12 con giáp, tài vận của tuổi Thìn đã tới nên con đường công danh sự nghiệp sẽ rộng mở, vạn sự hanh thông, nhìn đâu cũng thấy tiền. Nói tóm lại, người tuổi Thìn càng làm việc càng giàu có, cuộc sống những năm tháng sau đó viên mãn đủ đầy.

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Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 3/9/2022 là thời điểm bội thu của người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 3/9/2022, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, mở ra một chương mới trong cuộc đời. Nhờ có ngôi sao may mắn chiếu đúng cung tài lộc, sang năm, người tuổi Tuất sẽ nhận ra, họ khắp nơi khắp chốn đều có thể được lợi lộc. Dù là công việc hay các mối quan hệ, mọi thứ đều xuôi chèo mát mái, dựa theo kế hoạch đã được định sẵn mà phát triển.

Quan trọng nhất là đường tài vận càng đi càng sáng sủa, rất dễ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh quan trọng. Bởi vậy, tuổi Tuất có thể phóng khoáng tin tưởng, lớn mật to gan làm theo lý tưởng của mình, nhất định có thể thu được thành công lớn.

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Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 3/9/2022, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, mở ra một chương mới trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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