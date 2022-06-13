Đúng 12 giờ trưa ngày 16/5 âm lịch: 'Khổ thế đủ rồi', 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, vươn lên thành công ngoạn mục, sống trong vinh hiển giàu sang, ngồi 'rung đùi đếm tiền'

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp , đúng 12 giờ trưa ngày 16/5 âm lịch, nếu biết tân dụng Cát Tinh Hồng Loan, Hoa Ất trợ lực, và làm ăn đúng thời cơ, tuổi Sửu sẽ hỉ sự lâm môn, tài vận sự nghiệp thăng hoa, vượng vận hết phần người khác.

Người cầm tinh con Trâu khá tiết kiệm, thành thực, làm việc luôn nghĩ cho người khác, không bao giờ ích kỷ vị thân nên luôn được đánh giá cao. Cộng thêm bản tính chân thành, không màng sĩ diện hão họ sẽ rất dễ được lòng cộng sự, cấp trên.

Đối với những người kinh doanh làm ăn, bước qua Rằm tháng 5 âm lịch là thời điểm có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp tuổi Sửu thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ. Còn đối với những người làm công ăn lương, con đường thăng tiến cũng trở nên thênh thang hơn, nửa cuối năm nay còn có hội thăng quan tiến chức.

Thời gian trước khó khăn thế nào không quan trọng, mà là từ giờ trở đi tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt đẹp hơn, chuyện vui cũng đến bên giúp họ thoải mái và hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, độc lập và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Những người này luôn theo đuổi sự giàu có và quyền lực, nên người cầm tinh con rồng luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn trắc trở. Với ý chí của mình, đa số tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn sau của cuộc đời.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022 này vốn là một năm có nhiều thay đổi bất ngờ với tuổi Thìn, từ những tháng đầu năm họ vẫn còn mất phương hướng và chưa biết sẽ làm gì, nhưng bước qua Rằm tháng 5 âm lịch, cụ thể từ thời điểm 12 giờ trưa ngày 16/5 âm lịch, cuộc sống con giáp này sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Từ giờ trở đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng như họ đã từng thì cuối năm đổi nhà mua xe, thậm chí là có thêm vốn để làm ăn.

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão dĩ hòa vi quý, khéo léo trong hành xử nên ai cũng quý mến, cấp trên hết lòng nâng đỡ. Chính vì thế, càng chí thú làm ăn con giáp tài năng này càng tiến xa trên đường công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Ảnh minh họa: Internet

Sách tử vi có nói, từ ngày 16/5 âm lịch đến cuối năm nay người tuổi Mão sẽ nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên con giáp giàu có này sẽ càng thịnh vượng.

Bên cạnh đó, con giáp này còn có lộc Thiên Vương, kiếm tiền như nước. Mão gặp thời gặp vận, phát huy triệt để sự thông minh, nhạy bén. Con giáp này còn tận dụng tốt các mối quan hệ, thu về lợi ích không nhỏ cho mình.

Được chòm sao tốt chiếu soi lại có quý nhân bao bọc nên sự nghiệp của người tuổi Mão tăng lên vù vù. Từ giờ tới cuối năm chính là thời hoàng kim của người tuổi Mão. Họ chẳng những mua nhà sắm xe mà còn có tiền tỷ trong tay.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm