Đúng 12 giờ trưa ngày 16/5 âm lịch: 'Khổ thế đủ rồi', 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, vươn lên thành công ngoạn mục, sống trong vinh hiển giàu sang, ngồi 'rung đùi đếm tiền'

Tâm linh - Tử vi 13/06/2022 00:15

Tử vi đoán rằng, ai có trong danh sách 3 con giáp trời ban cho may mắn, tài lộc hết phần người khác dưới đây, ắt hẳn là người trên một người, dưới vạn người ai cũng khát khao.

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con Trâu khá tiết kiệm, thành thực, làm việc luôn nghĩ cho người khác, không bao giờ ích kỷ vị thân nên luôn được đánh giá cao. Cộng thêm bản tính chân thành, không màng sĩ diện hão họ sẽ rất dễ được lòng cộng sự, cấp trên.

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, đúng 12 giờ trưa ngày 16/5 âm lịch, nếu biết tân dụng Cát Tinh Hồng Loan, Hoa Ất trợ lực, và làm ăn đúng thời cơ, tuổi Sửu sẽ hỉ sự lâm môn, tài vận sự nghiệp thăng hoa, vượng vận hết phần người khác. 

Đúng 12 giờ trưa ngày 16/5 âm lịch: 'Khổ thế đủ rồi', 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, vươn lên thành công ngoạn mục, sống trong vinh hiển giàu sang, ngồi 'rung đùi đếm tiền' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đối với những người kinh doanh làm ăn, bước qua Rằm tháng 5 âm lịch là thời điểm có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp tuổi Sửu thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ. Còn đối với những người làm công ăn lương, con đường thăng tiến cũng trở nên thênh thang hơn, nửa cuối năm nay còn có hội thăng quan tiến chức.

Thời gian trước khó khăn thế nào không quan trọng, mà là từ giờ trở đi tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt đẹp hơn, chuyện vui cũng đến bên giúp họ thoải mái và hạnh phúc. 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, độc lập và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Những người này luôn theo đuổi sự giàu có và quyền lực, nên người cầm tinh con rồng luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn trắc trở. Với ý chí của mình, đa số tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn sau của cuộc đời.

Đúng 12 giờ trưa ngày 16/5 âm lịch: 'Khổ thế đủ rồi', 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, vươn lên thành công ngoạn mục, sống trong vinh hiển giàu sang, ngồi 'rung đùi đếm tiền' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Năm 2022 này vốn là một năm có nhiều thay đổi bất ngờ với tuổi Thìn, từ những tháng đầu năm họ vẫn còn mất phương hướng và chưa biết sẽ làm gì, nhưng bước qua Rằm tháng 5 âm lịch, cụ thể từ thời điểm 12 giờ trưa ngày 16/5 âm lịch, cuộc sống con giáp này sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Từ giờ trở đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng như họ đã từng thì cuối năm đổi nhà mua xe, thậm chí là có thêm vốn để làm ăn.

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão dĩ hòa vi quý, khéo léo trong hành xử nên ai cũng quý mến, cấp trên hết lòng nâng đỡ. Chính vì thế, càng chí thú làm ăn con giáp tài năng này càng tiến xa trên đường công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Đúng 12 giờ trưa ngày 16/5 âm lịch: 'Khổ thế đủ rồi', 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, vươn lên thành công ngoạn mục, sống trong vinh hiển giàu sang, ngồi 'rung đùi đếm tiền' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Sách tử vi có nói, từ ngày 16/5 âm lịch đến cuối năm nay người tuổi Mão sẽ nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên con giáp giàu có này sẽ càng thịnh vượng. 

Bên cạnh đó, con giáp này còn có lộc Thiên Vương, kiếm tiền như nước. Mão gặp thời gặp vận, phát huy triệt để sự thông minh, nhạy bén. Con giáp này còn tận dụng tốt các mối quan hệ, thu về lợi ích không nhỏ cho mình.

Được chòm sao tốt chiếu soi lại có quý nhân bao bọc nên sự nghiệp của người tuổi Mão tăng lên vù vù. Từ giờ tới cuối năm chính là thời hoàng kim của người tuổi Mão. Họ chẳng những mua nhà sắm xe mà còn có tiền tỷ trong tay. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 46 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 36 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 36 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 51 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026