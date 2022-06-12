Cát Tinh báo mộng, đào được hố vàng đúng ngày 15/6: TOP 3 con giáp rũ sạch vận đen, vươn mình thành đại gia, tiền chất cao như núi tiêu không hết, quãng đời còn lại sống trong giàu sang, phú quý

Dù người ngoài có đấu đá, ganh ghét hay đố kỵ nhau thì Hợi vẫn cứ ôn hòa mà sống, chẳng sân si với ai cũng không tính toán với người. Người tuổi Hợi hiền lành, thông minh và khéo léo trong đối nhân xử thế nên chẳng cần chiêu trò họ cũng có thể tự mình làm giàu.

Từ ngày 15/6 tới cuối năm chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Họ chẳng những mua nhà sắm xe mà còn có tiền tỷ trong tay. Sau khi giàu lên, họ còn giúp đỡ các thành viên trong gia đình làm ăn, phát triển kinh tế, nhờ đó gia đạo ấm êm.

Những người tuổi Hợi thường biết nghĩ cho người khác, không tham vọng giàu sang càng không bất chấp tất cả để tiến thân. Đúng như câu nói “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, vận may cứ ập xuống đầu Hợi tới tấp, khiến họ cứ thế mà phất lên nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Vốn là con giáp chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt ra những mục tiêu để phấn đấu nên người tuổi Dậu từng bước gặt hái những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong công việc. Những tháng đầu năm do đưa ra quyết định sai lầm nên Dậu phải trả giá đắt, tiền của đội nón ra đi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trời không phụ công người, tử vi cho biết từ ngày 15/6 đến cuối năm nay, người tuổi Dậu sẽ lấy lại những gì mình đã mất. Không những cuộc sống lên hương sau 1 đêm, người tuổi Dậu còn thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn. Mọi khốn khó, cơ cực đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý ùa vào nhà con giáp giàu sang bậc nhất này.

Do có Cát Tinh xuất hiện trong cung mệnh, nên vận thế nửa cuối năm 2022 của người tuổi Dậu khởi sắc mạnh mẽ. Công việc của con giáp này đi lên như diều gặp gió, làm một mà thu ba, thu bốn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bẩm sinh đã có tính nhẫn nại, chịu khổ chịu khó. Thời điểm giữa tháng 6 dương lịch, cung phụ mẫu có con giáp này xuất hiện Cát Tinh, đồng thời cung mệnh lại xuất hiện Hảo Dựng nên chắc chắn sẽ có tin vui về đường con cái.

Ngoài ra, do được Thần Phật phù hộ, mọi việc trong cuộc sống của người tuổi Thìn cũng gặp nhiều may mắn.

Sự nghiệp thăng tiến, công việc thuận lợi, tài vận vượng phát. Con giáp này có thể tận hưởng một cuộc sống vô tư, vô lo.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cũng cho biết, nửa năm còn lại của năm 2022, vận may của tuổi Thìn sẽ đạt đến đỉnh điểm, tài vận vượng phát, công việc tiến triển vượt bậc, tài vận ấn tượng nên việc thăng chức, tăng lương sẽ không thành vấn đề, sẽ có cơ hội gặp gỡ người yêu thích và đối tác làm ăn một cách suôn sẻ.

Tuổi Thân

Tính cách của những người tuổi Thân khá vui vẻ, hóm hỉnh. Trong mọi chuyện, họ luôn nhìn theo chiều hướng tích cực. Đa số người cầm tinh con Khỉ có xu hướng thiên về nghệ thuật, thích hợp với những công việc mang tính sáng tạo. Đặc biệt là những người phụ nữ tuổi Thân có rất nhiều tài lẻ. Họ cũng là những người thích đi giúp đỡ người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 15/6 cho thấy quý nhân luôn ở bên con giáp này, kịp thời hỗ trợ cho bản mệnh mỗi khi cần. Những nỗ lực không mệt mỏi của tuổi Thân được quý nhân ghi nhận, nhờ thế mà những khó khăn dần được tháo gỡ, công việc có những bước tiến mới rất đáng tự hào. Vận trình tình cảm của con giáp này cũng tràn đầy những điều vui vẻ, hạnh phúc, hỷ khí đầy tràn.

Sự nghiệp phát triển như vũ bão trong thời gian nửa cuối năm giúp cho thu nhập tăng lên đang kể. Con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Ngoài ra, do có bước vào cục diện “Hảo Dựng” nên cung Tử Tức thịnh phát, đồng nghĩa với việc con giáp này sẽ nhận nhiểu bổng lộc Thần Tài ban. Nửa cuối năm 2022 chính là thời điểm "phất lên như diều gặp gió" của người tuổi Ngọ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả