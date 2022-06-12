Từ sau Rằm tháng 5 âm lịch: TOP 4 con giáp này đi một bước là gặp Quý Nhân, được Thần Tài 'yêu chiều', tình tiền đều phơi phới, sự nghiệp bản mệnh lên như diều gặp gió

Người tuổi Sửu điềm tĩnh nhưng kiên cường, chăm chỉ, chu đáo và tận tụy. Vì thế khi làm việc họ luôn có phương pháp tốt và quyết đoán khi thực hiện. Đặc biệt, họ còn biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt.

Người tuổi Sửu rất cần cù, chăm chỉ. Họ thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được nhiều thử thách. Tuổi Sửu thường nói đi đôi với làm, một khi xác định mục tiêu là kiên trì theo đuổi.

Tử vi cho biết, từ sau ngày Rằm tháng 5 âm lịch, một khởi đầu mới sẽ đến với tuổi Sửu. Bất kể làm việc gì, tuổi Sửu đều gặp may gặp mắn, có cơ hội thay đổi cục diện. Mọi thứ vốn đang trì trệ cũng sẽ có chuyển biến đáng kể, công việc thăng tiến và sẽ có thành quả rực rỡ. Ngoài ra, họ còn tìm được quý nhân, sẵn sàng trao thêm cơ hội để họ phát triển hơn nữa.

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà có tính cách khá độc lập, tự chủ, không thích nhờ vả hay dựa dẫm vào người khác. Tuổi Dậu có thể tự bắt đầu làm mọi thứ, cùng với tinh thần ham học hỏi và cầu tiến, Dậu có thể tự tạo ra vận may cho mình. Và chính điều đó cũng mang lại thành công cho những người tuổi Dậu trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Từ sau rằm tháng 5 âm lịch, các chú Gà được Cát Tinh che chở, họ sẽ gặp rất nhiều may mắn. Trong thời gian tới, công việc của tuổi Dậu thăng tiến tích cực. Nếu kinh doanh buôn bán họ cũng chốt đơn ầm ầm, đón tài lộc về tay.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Dậu có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì những người cầm tinh con Gà sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới.

Trong những lúc tài lộc rủng rỉnh, tuổi Dậu cần chi tiêu khôn ngoan để duy trì tài khí. Nếu tiêu pha lãng phí, đầu tư vô tội vạ thì sau này bạn sẽ phải hối hận.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt, bên trong hội tụ phẩm chất đẹp như sự thật thà, bao dung và yêu thương con người.

Người tuổi này thường thông minh lanh lợi, thích kết giao bằng hữu, có khả năng lãnh đạo tốt. Gặp lúc khốn khó vẫn kiên trì phấn đấu. Họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết từ sau Rằm tháng 5 âm lịch là giai đoạn tuyệt vời đối với tuổi Thìn, sự nghiệp sẽ chuyển biến tích cực, thăng hoa. Ngoài ra, họ gặp được quý nhân phù trợ, nhận được nhiều phước lành, gặt hái được nhiều thành công.

Thậm chí cuối năm nay, tuổi Thìn có thể mua nhà, tậu xe, xây dựng cuộc sống khá giả hơn.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất đa số thông minh, nhanh nhẹn và có sự hài hước dễ chịu. Tâm trí của tuổi Tuất không ngừng chạy đua và suy tính đủ loại từ suy nghĩ, ý tưởng đến những câu hỏi.

Người tuổi Tuất có tính cách cực kì độc lập, thích tự tạo ra cho mình con đường riêng chứ nhất định không chịu sống trong cái bóng của người khác. Con giáp này cần rất nhiều tự do và cần được sống theo ý mình để có thể phát triển tối đa.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, từ sau Rằm tháng 5 âm lịch, Thần Tài sẽ mang đến cho tuổi Tuất rất nhiều cơ hội để được sống như mình muốn. Những người tuổi Tuất sẽ bước vào một môi trường mới hoàn toàn phù hợp với mình, những tài năng của Tuất sẽ được phát huy mạnh mẽ, nhờ vậy mà con giáp này sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Tuất trong giai đoạn này cũng sẽ rất lãng mạn và ngọt ngào. Với những người độc thân, bạn sẽ có cơ hội kết nối với nhiều người hơn, vì mấy mà tỉ lệ thoát ế của các tuổi Tuất thời gian tới cũng cao hơn. Các ứng dụng hẹn hò hoặc bạn bè cũng có thể là cầu nối cho bạn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả