Tử vi ngày Rằm tháng 5 âm lịch: 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, lưng tựa 'núi vàng', tình tiền viên mãn, từ đây về sau hưởng cuộc sống an nhàn như tiên

Tâm linh - Tử vi 12/06/2022 17:30

Tài lộc trong ngày Rằm tháng 5 của 3 con giáp sẽ từ tứ phía, mọi việc thuận buồm xuôi gió, tài vận hanh thông.

Tuổi Tý

Chín trên mười lần, người tuổi Tý rất thực tế, thông minh, hòa đồng, rất bá đạo, hùng biện và giỏi thể hiện bản thân, rất được lòng mọi người xung quanh. Người tuổi Tý làm việc gì cũng có nguyên tắc, tác phong ăn nói khá kiệm lời, ít gây chuyện, lâu dần ai cũng thấy ưu điểm, quý nhân giúp đỡ ngày càng sâu.

Tử vi cho biết, ngày Rằm tháng 5 âm lịch những người tuổi Tý sẽ có quý nhân phù trợ, được nhiều người ưa chuộng, làm ăn có kết quả tốt hơn, khả năng thành công cao trong công việc làm ăn.

Tử vi ngày Rằm tháng 5 âm lịch: 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, lưng tựa 'núi vàng', tình tiền viên mãn, từ đây về sau hưởng cuộc sống an nhàn như tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian tới, các chú Chuột cũng được cát tinh che chở, họ sẽ gặp rất nhiều may mắn. Đặc biệt, trong ngày Rằm tháng 5 năm Nhâm Dần, công việc của tuổi Tý thăng tiến tích cực. Nếu kinh doanh buôn bán họ cũng chốt đơn ầm ầm, đón tài lộc về tay.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Tý có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Tý sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới.

Đặc biệt, tuổi Tý được Cát Tinh chiếu mệnh nên bao khó khăn trắc trở trước đây đều vượt qua. Năng lực của họ dưới sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp được thể hiện và khẳng định.

Tuổi Mão

Theo tử vi học, tuổi Mão chính là một trong những con giáp được hưởng lộc Trời ban vào ngày Rằm tháng 5 âm lịch, trong sự giàu sang, đủ đầy tài chính.

Vốn là người thông minh, nhanh nhẹn lại biết giá trị của đồng tiên nên họ luôn có ý thức trong cách chi tiêu. Bất chấp phải rơi vào hoàn cảnh nào, con giáp này vẫn luôn chăm chỉ, trung thành với mục tiêu mà mình đã đề ra. Tuổi Mão hiểu rằng chỉ có nỗ lực làm việc mới đem lại tương lai sung túc cho bản thân.

Tử vi ngày Rằm tháng 5 âm lịch: 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, lưng tựa 'núi vàng', tình tiền viên mãn, từ đây về sau hưởng cuộc sống an nhàn như tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Những gì họ có được là thành quả của sự gom góp lúc còn trẻ. Cũng như nhiều người khác người tuổi Mão lúc trẻ khó tránh khỏi chật vật, đặc biệt là khi con giáp này khá hứng thú với chuyện kinh doanh. Tuy nhiên, mọi bỡ ngỡ rồi cũng sẽ qua, bản mệnh sẽ đạt được thành công xứng đáng.

Vào ngày Rằm tháng 5 âm lịch cũng là lúc mà tài vận của tuổi Mão khởi sắc, việc làm ăn buôn bán hay bất kỳ công việc nào khác đều vô cùng thuận lợi.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn hãy biết tận dụng sức mạnh của đội nhóm để giành thắng lợi. Còn nếu kinh doanh, đừng bỏ qua các cơ hội trước mắt. Bạn được quý nhân hỗ trợ, được khách hàng tin tưởng nên doanh thu ngày càng tăng lên.

Tuổi Hợi

Vốn là người lương thiện, tinh tế lại giàu tình cảm nên người tuổi Hợi luôn được quý nhân giúp đỡ. Dù không có nhiều tham vọng nhưng con giáp này thường gặp nhiều vận may, có nhân duyên tốt.

Tử vi ngày Rằm tháng 5 âm lịch: 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, lưng tựa 'núi vàng', tình tiền viên mãn, từ đây về sau hưởng cuộc sống an nhàn như tiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi, dù đầu năm có vẻ khó khăn nhưng vận may sẽ đến ồ ạt với tuổi Hợi trong ngày Rằm tháng 5 âm lịch. Đặc biệt, kể từ đây, người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân nên làm gì cũng có thành tựu lớn. Tiền bạc càng kiếm càng nhiều, không lo thiếu thốn.

Người tuổi Hợi nên nhân thời gian hoàng kim này để hoàn thành kế hoạch cũng như mong muốn tích góp tiền bạc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Đúng 7 giờ sáng Rằm tháng 5 âm lịch: Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp có khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống, bước chân trái vàng bạc chất đầy nhà, bước chân phải nhà xe chờ sẵn, cuối năm rủng rỉnh sắm Tết

Đúng 7 giờ sáng Rằm tháng 5 âm lịch: Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp có khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống, bước chân trái vàng bạc chất đầy nhà, bước chân phải nhà xe chờ sẵn, cuối năm rủng rỉnh sắm Tết

Những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, được trao gởi cơ hội để thể hiện khả năng vượt trội của mình, khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng ngày Rằm tháng 5 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 46 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 36 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 36 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10