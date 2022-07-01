Đúng 10h ngày mai (2/7), thần tài ban phúc, 3 con giáp vét sạch vận may, khai thông sự nghiệp, tiền của dồi dào, thuận lợi thăng quan tiến chức, chạm định công danh

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 18:11

Đúng 10h ngày mai (2/7), 3 con giáp may mắn khai thông sự nghiệp, tiền của dồi dào, thuận lợi thăng quan tiến chức.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đúng vào 10h ngày 2/7 vận trình hanh thông, công danh thuận lợi. Tam Hội đưa tới những cơ hội mới để mở rộng việc làm quen, hợp tác với những đối tác mới đến với con giáp. Bạn nên thể hiện sự vui vẻ, hòa nhà của mình chứ đừng nên vồ vập quá khiến người khác e ngại. Cuộc sống có nhiều thuận lợi, bản mệnh muốn gì được nấy, thỏa sức tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp

Ngũ hành tương sinh báo hiệu nhân duyên vợ chồng bạn rất hòa hợp, cùng nhau trải qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Thời gian bên nhau càng nhiều càng làm cho tình cảm vợ chồng thêm nồng nàn thắm thiết.

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Người tuổi Dậu đúng vào 10h ngày 2/7 vận trình hanh thông, công danh thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vào đúng 10h ngày 2/7,  người tuổi Tý đón tin vui về đường tài lộc khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình, tuy có chút vất vả nhưng thành quả nhận về khiến bạn hài lòng. Quy mô làm ăn lớn hơn nữa, nếu bạn nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu. Bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài.

Phương diện tình cảm của con giáp may mắn này trở nên suôn sẻ như tài vận. Bản mệnh cũng duy trì được không khí gia đình rất hòa hợp. Vợ chồng bạn tìm được tiếng nói chung trong nhiều việc, bản mệnh cũng không quên tạo ra một vài bất ngờ nho nhỏ cho nửa kia của mình.

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Vào đúng 10h ngày 2/7,  người tuổi Tý đón tin vui về đường tài lộc khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi vào 10h ngày 2/7 khá thuận lợi. Con giáp tự tin vào bản thân hơn, giải quyết được nhiều việc một cách dễ dàng, nhân tiện cũng có thể giúp đỡ đồng nghiệp, được nhiều lời khen ngợi. Bạn tằn tiện và cẩn trọng hơn, không muốn sống nhờ vào sự chu cấp của gia đình nên cũng chăm chỉ kiếm tiền. Công việc hanh thông, nhưng sau khi trừ các khoản chi tiêu hàng ngày cũng không có nhiều tiền.

Chuyện tình cảm có bước tiến. Con giáp và nửa kia trở về bên nhau sau nhiều sóng gió. Hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

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Sự nghiệp của người tuổi Mùi vào 10h ngày 2/7 khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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