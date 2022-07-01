Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 2/7/2022, vận trình hung hiểm, tài lộc tiêu tan, 3 con giáp sự nghiệp lao đao, tiền tài thâm hụt, tiểu nhân đeo bám, khó thoát kiếp thị phi

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 2/7/2022, 3 con giáp xui xẻo gặp nhiều thị phi, tài lộc lâm nguy, tiểu nhân đeo bám.

Tuổi Dần Trong thứ Bảy, người tuổi Dần Hung Tinh soi chiếu, vận trình lao đao. Công việc không được thuận lợi, cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch mà bản thân dự tính từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Vận khí không được hanh thông, con giáp trước khi làm việc gì cũng nên suy tính trước sau thật cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng xôi hỏng bỏng không. Về phương diện tình cảm, con giáp dễ dàng cáu giận và nói ra những lời tổn thương đến đối phương. Chỉ vì giây phút thiếu kiểm soát ấy mà trở thành một vết nứt trong chuyện tình cảm giữa hai người.

Trong thứ Bảy, người tuổi Dần Hung Tinh soi chiếu, vận trình lao đao - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Trong thứ Bảy, người tuổi Mão vận trình u tối, sự nghiệp có nhiều thất vọng. Ban đầu con giáp xui xẻo cũng có niềm tin vào khả năng của mình, nhất quyết không chịu đầu hàng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, có vài thứ chi phối khiến bạn dễ dàng buông bỏ mọi cố gắng bấy lâu. Tài chính gặp nhiều vấn đề rắc rối. Con giáp dễ bị người khác lợi dụng, khiến tiền của bị tiêu hao. Bản mệnh cũng nên hạn chế cho người khác vay mượn tiền bởi sẽ khó đòi lại được mà còn mất đi ân tình lúc trước.

Trong thứ Bảy, người tuổi Mão vận trình u tối, sự nghiệp có nhiều thất vọng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Trong thứ Bảy, người tuổi Thân vướng nhiều thị phi, tài lộc đi xuống. Con giáp trở nên cố chấp, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác vì cho rằng tự mình có thể giải quyết mọi chuyện. Ngoài ra, bản mệnh cũng sẵn sàng tranh cãi với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn. Con giáp gặp nhiều rắc rối trong phương diện tài chính khi liên tục lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Thoi chi tiêu không suy nghĩ cộng với sự thua lỗ trong việc làm ăn đẩy bản mệnh vào cảnh thâm hụt. Trong thứ Bảy, người tuổi Thân vướng nhiều thị phi, tài lộc đi xuống - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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