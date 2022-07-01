Tử vi thứ Bảy ngày 2/7/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn hỷ sự liên miên, tiền tài khởi sắc, Thân vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám

Người tuổi Tý trong thứ Bảy vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà khi bạn có lợi thế hơn hẳn mọi người. Người làm kinh doanh có lộc làm ăn buôn bán, người vào kẻ ra tấp nập mua bán không ngừng, tiền tài vào nhà nhiều như nước. Còn người làm công ăn lương thuận lợi thăng chức, lương thưởng nhân lên gấp 3, 4 lần.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 2/7/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong thứ Bảy vận trình lên hương, tài lộc vượng phát. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết. Công việc tiến triển vô cùng thuận lợi, con giáp nhận được sự tín nhiệm của người xung quanh, thuận lợi thăng quan tiến chức.

Đường tình duyên của con giáp cũng khởi sắc. Đôi lứa càng ngày càng thêm gắn bó thân thiết. Có lẽ ngày báo tin vui của hai bạn không còn xa nữa, ngày chung đôi sẽ rất gần thôi.

Sức khỏe của con giáp không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, con giáp không nên chủ quan mà cần duy trì lối sống khoa học, thường xuyên tập luyện và tránh xa các thực phẩm có cồn.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/7/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy Hung Tinh soi chiếu, vận mệnh xoay chiều. Cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch mà bản thân dự tính từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Vận khí không được hanh thông cho nên con giáp trước khi làm việc gì cũng nên suy tính trước sau thật cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng xôi hỏng bỏng không.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh dễ dàng cáu giận và nói ra những lời tổn thương đến đối phương. Chỉ vì giây phút thiếu kiểm soát ấy mà trở thành một vết nứt trong chuyện tình cảm giữa hai người.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/7/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Bảy vận trình sự nghiệp tràn trề thất vọng. Ban đầu con giáp cũng có niềm tin vào khả năng của mình, nhất quyết không chịu đầu hàng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, có vài thứ chi phối khiến bạn dễ dàng buông bỏ mọi cố gắng bấy lâu.

Tài chính đừng để người khác lợi dụng mà biết cách từ chối trong một vài trường hợp, Bản mệnh cũng nên hạn chế cho người khác vay mượn tiền bởi sẽ khó đòi lại được mà còn mất đi ân tình lúc trước,

Tử vi thứ Bảy ngày 2/7/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Bảy đón nhận nhiều hỷ sự. Con giáp được quý nhân giúp đỡ, tìm ra hướng đi mới cho bản thân mình, thỏa sức sáng tạo để mang về thành tích nhất định. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, bản mệnh hãy tranh thủ thời cơ để phất lên giàu có.

Tình duyên nở hoa, người độc thân cảm thấy đào hoa đến rất gần, bạn gặp được người hợp duyên hợp ý, chỉ cần chủ động hơn một chút là chắc chắn hạnh phúc sẽ nằm trong tay bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/7/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Bảy vận trình ảm đạm, báo hiệu nhiều điềm xui sẽ đến. Con giáp không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh mà nhiều khả năng sẽ dẫn đến thất bại.Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Con giáp cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân, bỏ ngoài tai những điều người ấy nói.

Người tuổi Tỵ trong thứ Bảy vận trình ảm đạm, báo hiệu nhiều điềm xui sẽ đến - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 2/7/2022 của tuổi Ngọ

Tam Hợp tác động khiến người tuổi Ngọ luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới. Bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó. Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian tới là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình.

Bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, cùng nhau lo lắng những vấn đề xảy đến trong cuộc sống.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/7/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Bảy công việc làm ăn đang rất trôi chảy. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn.

Con giáp có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/7/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Bảy vướng nhiều thị phi, tài lộc đi xuống. Bạn không muốn lắng nghe ý kiến của người khác vì cho rằng tự mình có thể giải quyết mọi chuyện. Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, dù bạn có tài giỏi đi chăng nữa. Hãy nhìn nhận lại bản thân mình.

Con giáp gặp nhiều rắc rối trong phương diện tài chính khi liên tục lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Thoi chi tiêu không suy nghĩ cộng với sự thua lỗ trong việc làm ăn đẩy bản mệnh vào cảnh thâm hụt.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/7/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nhận được điềm báo hao tổn tài sản rất rõ vào thứ Bảy. Con giáp này cần phải thận trọng nhiều hơn kẻo bị vướng vào tai họa mà tiền bạc tiêu tan. Đây không phải là lúc bạn được phép chủ quan hay lơ là mất cảnh giác nếu không hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Những vấn đề về tài chính cần phải suy xét kỹ càng, chớ nghe lời đường mật của những kẻ không đáng tin mà đưa tiền bạc vào nơi không an toàn

Người tuổi Dậu nhận được điềm báo hao tổn tài sản rất rõ vào thứ Bảy. - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 2/7/2022 của tuổi Tuất

Dự đoán, vào thứ Bảy, người tuổi Tuất may mắn đong đầy. Những hợp đồng, kế hoạch của con giáp tiến hành trong thời gian này đều đạt được những thành công nhất định. Bản mệnh lương thưởng tăng cao, tiền tài dư dả.

Vận đào hoa đang đến với người tuổi Tuất. Nếu còn độc thân, con giáp khả năng cao sẽ gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/7/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi theo đuổi con đường công danh sự nghiệp có một ngày thứ Bảy khá tồi tệ. Bạn mắc phải hết vấn đề này đến vấn đề khác. Con giáp dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên và cũng chẳng hề hòa hợp với đồng nghiệp. Bạn được khuyên là nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì bởi tiểu nhân luôn rình rập chờ cơ hội ám hại.

Tình hình sức khỏe của bạn không được tốt, nếu bị ốm thì có thể là ốm nặng. Do đó, bạn nên tìm cách phòng ngừa từ sớm bằng việc ăn những đồ bổ dưỡng và giúp bạn có sức đề kháng tốt hơn.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.