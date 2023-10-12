Đúng 10h hôm nay (28/8 âm lịch), vận trình của 3 con giáp sáng rực như sao trời, tiền của và tài lộc tăng lên gấp bội

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h hôm nay (28/8 âm lịch), 3 con giáp này được Trời chấm sổ vàng, vận trình sáng ngời, tài lộc dồi dào, tiền của tăng gấp bội, sự nghiệp may mắn, cuộc sống thăng hoa.

Tuổi Sửu Đúng 10h hôm nay (28/8 âm lịch), tuổi Sửu có Hồng Loan nhập mệnh nên nhiều cơ hội giao lưu, tỏa sáng và có sự trợ giúp từ các mối quan hệ như "cá gặp nước". Tài lộc tương đối ổn định, lợi nhuận tăng vọt. Tử vi dự đoán, tuổi Sửu có nhiều cơ hội tỏa sáng bất ngờ, vận mệnh tốt hơn. Lời khuyên cho bạn tuy mọi việc khởi sắc về mọi mặt nhưng cần khiêm tốn hơn khi giao tiếp, lạc quan và tích cực để cải thiện các mối quan hệ tốt hơn. Người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Con giáp này còn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên làm một thu mười, nguồn thu nhập dồi dào, tài chính ngày một vững chắc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Đúng 10h hôm nay (28/8 âm lịch), người tuổi Tuất được tam hợp nên may mắn trở lại, công việc thuận lợi, vận mệnh cải thiện theo hướng tích cực, sự nghiệp có những bước tiến mới khiến những người xung quanh bất ngờ. Tuổi Tuất làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội phát tài, có thể gặp những đối tác lớn, ký kết những hợp đồng giá trị cao giúp mang lại nguồn thu nhập ngất ngưỡng. Người làm công ăn lương cũng hưởng cuộc sống sung túc nhờ lương thưởng tăng lên. Năm mới công việc của tuổi Tuất thuận lợi, tài vận chung có nhiều cơ hội hợp tác, làm ăn thuận lợi, có quý nhân phù trợ. Nếu người làm kinh doanh có thêm người tuổi Ngọ ở bên mọi việc còn tiến triển tốt hơn. Hoa Cái tượng trưng cho tài năng được mọi người ngưỡng mộ, nên tuổi Tuất làm công việc sáng tạo, nghệ thuật sẽ luôn tuôn trào cảm hứng khiến bạn tỏa sáng, trở nên nổi tiếng.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Tử vi có nói, đúng 10h hôm nay (28/8 âm lịch), tuổi Tuất được 2 cát tinh chiếu mạnh mẽ nên tài vận hanh thông, được quý nhân giúp đỡ, việc kinh doanh sẽ mở rộng thị trường, tăng thêm tài lộc. Hãy nắm bắt cơ hội và tự tin thể hiện bản thân, bạn sẽ tỏa sáng và thành công. Vì có quý nhân giúp đỡ nên khi có khúc mắc bạn hãy tìm lãnh đạo hay người có kinh nghiệm tư vấn thì vấn đề sẽ được giải quyết chu toàn. Thời gian tới, tuổi Dậu bước vào thời kỳ vận thế đại vượng phát, vượng phúc vượng tài mà còn được nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống. Chuyện công danh, sự nghiệp cũng như các vấn đề khác của tuổi Dậu sẽ được giải quyết êm đẹp, hưởng một cuộc sống viên mãn, hanh thông, không phải lo nghĩ quá nhiều. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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