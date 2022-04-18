Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp "đạp trúng hũ vàng", một bước thành đại gia, thu nhập tăng theo cấp số nhân, ngập trong biển tiền, an nhàn hưởng phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 18/04/2022 13:00

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp này đón nhận nhiều vận may mới, của cải từ trên trời rơi xuống nhiều không đếm xuể.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, có tính trách nhiệm rất cao, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mà luôn làm đến tận cùng.

10 ngày tới con giáp này sẽ gặp được cơ hội may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền.

Chỉ cần người tuổi Sửu biết nắm bắt thời cơ, sẽ có thể biến “chiếc túi rỗng trở nên đầy ắp tiền bạc”.

Người tuổi Thân tinh anh tháo vát, là người giỏi giao tiếp, nên được nhiều người yêu mến, có vận quý nhân rất vượng.

10 ngày tới phúc tinh xuất hiện trong cung mệnh, con giáp này sẽ có sự đột biến mạnh mẽ về tài phú. Không chỉ thu nhập chính ổn định, dồi dào mà còn có khả năng trúng xổ sổ với số tiền khủng.

Tuổi Tý

Theo dõi tử vi 10 ngày tới, dường như đây đang là thời điểm cát khí vây quanh người tuổi Tý nên bản mệnh có thể đón nhiều niềm vui bất ngờ.

 

Nhân duyên tốt đẹp mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đàm phán thành công. Bản mệnh lại có tài ăn nói khéo léo nên có thể dễ dàng thuyết phục những khách hàng khó tính nhất, đem về nhiều món lợi không chỉ cho bản thân mà còn cả doanh nghiệp.

 

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp 'đạp trúng hũ vàng', một bước thành đại gia, thu nhập tăng theo cấp số nhân, ngập trong biển tiền, an nhàn hưởng phú quý giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hiệu quả công việc được đánh giá cao, giúp con giáp này trở thành nhân tố chủ chốt của tập thể. Dù vậy, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe và tiếp thu những lời góp ý để ngày càng hoàn thiện bản thân. Điều đó sẽ giúp đường thăng tiến của bạn rộng mở hơn.

 

Về tình cảm, con giáp này cũng có đào hoa chiếu mệnh, người độc thân nhiều cơ hội để tìm được người chung đôi. Trong khi đó, người có đôi cũng sẽ có nhiều giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên nửa kia. Người ấy chính là nguồn động viên lớn lao của bạn trong cuộc sống này.

 

Tuổi Mão

Những người thuộc con giáp Mão không may sẽ phạm phải sao Thái Tuế trong 10 ngày tới, nếu không có sự trợ giúp của các phúc tinh trong cung sinh mệnh thì khủng hoảng lớn đang chờ họ phía trước. Bên cạnh đó, do phạm hung tinh như Đại Hao nên tài lộc của họ cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, cát nhân ắt có thiên tướng. Tình trạng không như ý này sẽ được giải quyết êm đẹp trong 10 ngày tới. Kết quả là thay vì vận số đi xuống, người tuổi Mão lại đón nhận nhiều vận may mới, của cải từ trên trời rơi xuống nhiều không đếm xuể.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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