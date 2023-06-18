Đúng 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, Thần Tài độ mạng, 3 con giáp thu lộc dồn dập, quơ tay là được cả biển tiền, phúc khí dư dôi

Tâm linh - Tử vi 18/06/2023 08:15

3 con giáp này được thần tài “sủng ái” nên vô cùng may mắn, lộc lá đầy mình trong vòng 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Họ sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu, kiếm được số tiền lớn, khiến ai nấy đều ghen tỵ và ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bản tính chăm chỉ, cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Họ không quản ngại vất vả và cũng không ngần ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới thế nên dù chậm nhưng chắc, tuổi Dậu vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc.

Dự đoán tử vi trong 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được sự cất nhắc từ cấp trên về việc thăng chức. Kéo theo đó là cơ hội tăng lương, số dư trong tài khoản lên ngùn ngụt khiến cho chính những người tuổi Dậu cũng cảm thấy choáng váng trước sự giàu có của mình. Bạn hãy an nhiên mà tận hưởng niềm vui này nhé.

Đúng 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, Thần Tài độ mạng, 3 con giáp thu lộc dồn dập, quơ tay là được cả biển tiền, phúc khí dư dôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong số 12 con giáp, tuổi Ngọ đứng đầu về độ khôn khéo. Họ biết suy trước tính sau nên trong mọi nguyện ước của đời mình đều đạt được. Tuy nhiên, tất nhiên cũng không tránh khỏi những thời điểm phải đối mặt với khó khăn, có khi họ phải trầy da tróc vảy mới có thể đứng vững trước những sóng gió này.

Thời điểm 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, tuổi Ngọ hãy yên tâm vì dù có khốn khó tới đâu thì trời phật rồi sẽ đem vận may tới cho bạn. Đây là vận may hiếm có, bạn chỉ cần sẵn sàng đưa tay nắm bắt lấy cơ hội thì có thể đổi đời ngoạn mục, bạn có khả năng hốt hết trong thiên hạ mang về nhà mình, có muốn nghèo cũng khó.

Đúng 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, Thần Tài độ mạng, 3 con giáp thu lộc dồn dập, quơ tay là được cả biển tiền, phúc khí dư dôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thời gian qua, vận trình tài vận của tuổi Mùi khá bình yên, nhưng đặc biệt trong 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch sẽ bất ngờ “dậy sóng” nhờ những cố gắng và nỗ lực của họ. Người tuổi Mùi sẽ gặp được một vài cơ hội thật tốt giúp họ có thể thay đổi cuộc sống và tạo dựng một sự nghiệp ổn định, bền vững. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Mùi sẽ có khả năng kiếm về số tiền lớn, đủ để sống sung túc dư dả cho thời gian tới.

Con giáp tuổi Mùi còn gặp được vận may, được thần tài nâng đỡ nên cuộc sống đổi thay. Tiền tài, công danh đều tăng tiến khiến cho chính người trong cuộc cũng cảm thấy bất ngờ và vô cùng bỡ ngỡ. Xin chúc mừng 3 con giáp, đại cát, đại lợi này.

Đúng 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, Thần Tài độ mạng, 3 con giáp thu lộc dồn dập, quơ tay là được cả biển tiền, phúc khí dư dôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi giữa tuần này (14/6 - 16/6): Cầu được ước thấy, 3 con giáp hưởng tin vui bạc tiền, Thần tài để mắt, vô vàn niềm vui đón chờ

Tử vi giữa tuần này (14/6 - 16/6): Cầu được ước thấy, 3 con giáp hưởng tin vui bạc tiền, Thần tài để mắt, vô vàn niềm vui đón chờ

Trong 3 ngày giữa tuần sẽ là thời gian may mắn nhất cho 3 con giáp may mắn dưới đây, tiền bạc nhiều vô số kể, tài lộc thăng hạng , phú quý giàu sang chỉ là chuyện nhỏ.

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