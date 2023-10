Đúng 0h khuya ngày 11/4: 3 con giáp có vận may tài lộc và đào hoa nở rộ! Đường tài chính suôn sẻ, công thành như ý, vạn phúc về nhà

Tháng trước đối với người tuổi Mão, do các sao Thất Sát, Hỏa Tinh chiếu tới nên nhiều người cảm thấy quý nhân xui xẻo, xung quanh thường có kẻ tiểu nhân hãm hại. Tình cờ đến thời điểm này, vận rủi trở nên may mắn, được quan thầy ban cho ngôi sao may mắn.

Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên đánh giá rất cao nhờ khả năng xử lý công việc tháo vát. Ngày hôm nay, bạn sẽ gây ấn tượng nhiều với cấp trên và đây sẽ là bước đệm để thăng tiến nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong phương diện tình cảm, những người tuổi Mão còn độc thân thì trong thời điểm này sẽ can đảm đối diện với cảm xúc của mình. Rất có thể tình cảm của bạn sẽ được đối phương thấu hiểu và chấp nhận.

Tuổi Mùi

Thời điểm này, tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Ảnh minh họa: Internet

Sự may mắn đó dường như được nhân lên gấp đôi trong thời gian kể từ thời điểm này. Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Mùi. Tuy nhiên, dù được thần tài và thần may mắn chiếu cố nhưng trước kế hoạch, bản hợp đồng đầu tư nào, tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng nếu không mọi thứ sẽ đổ sông, đổ bể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm