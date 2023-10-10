Dự đoán trước ngày 20/10, những con giáp này được Thần Tài ‘hỏi thăm’, nhanh ‘gánh vàng gánh bạc’ về nhà, lắm của nhiều tiền

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài ‘hỏi thăm’, nhanh ‘gánh vàng gánh bạc’ về nhà, lắm của nhiều tiền, tình duyên viên mãn trước ngày 20/10.

Tuổi Mùi Người tuổi Mùi có cơ may tài chính rất lớn, nhất là những người làm về kinh doanh sẽ có quý nhân trợ giúp. Mùi giành được dự án hoặc hợp đồng mới nên biết tận dụng để làm giàu trước ngày 20/10. Những người làm trong các lĩnh vực khác cũng sẽ nhận được những thông tin quan trọng hoặc có được đánh giá tích cực từ khách hàng và đồng nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến và thành công trong công việc của họ. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên rực rỡ. Những cặp đôi trẻ đã lập gia đình thậm chí có thể được đón tin mừng làm cha, làm mẹ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Trước ngày 20/10, sự nghiệp của người tuổi Dậu thăng tiến rõ rệt trong công việc, lương thưởng cũng tăng, giúp cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, ổn định. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Người đã lập gia đình thì có cuộc sống hôn nhân mới mẻ, có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn là hậu phương vững chắc cho người ấy. Người độc thân có Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên xuất hiện điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên kết bạn với những người chân thành và thẳng thắn nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân có đường công việc rất may mắn trước ngày 20/10. Những người đang chờ đợi tin thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương sẽ có tin vui, bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp vì đã cố gắng hết mình. Thậm chí, bạn dễ dàng đưa ra các quyết sách dứt khoát, làm gì cũng vượng, khiến người khác phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Ngoài ra, nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú và đong đầy hạnh phúc. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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