Dự đoán sau 16h30 chiều nay (24/9/2023), 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, tài lộc sung túc, gom vàng vét bạc, phúc đức tích lũy đến ngày nở hoa

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 04:03

Nhờ có tấm lòng thiện lành, nhân ái, không ngại cho đi nên sau 16h30 chiều nay (24/9/2023), 3 con giáp dưới đây sẽ có nhiều kết quả tuyệt vời trong cuộc sống, tình tiền tài viên mãn hơn người.

Tuổi Mão

Sau 16h30 chiều nay (24/9/2023), cơ hội kiếm tiền đến với người tuổi Mão dồn dập. Có thể thấy, ngày nào bạn cũng có thể đếm tiền không ngơi tay, bao nhiêu khó khăn, vất vả trước đó đều được trả công xứng đáng.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh tìm được cơ hội để phát huy thế mạnh khiến đồng nghiệp và lãnh đạo phải đánh giá mình bằng con mắt khác xưa. Có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng khích lệ tinh thần làm việc. Với người làm ăn, bạn có thể phải di chuyển khá nhiều hoặc bận rộn luôn chân luôn tay đấy, song thành quả thì vô cùng rực rỡ.

Dự đoán sau 16h30 chiều nay (24/9/2023), 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, tài lộc sung túc, gom vàng vét bạc, phúc đức tích lũy đến ngày nở hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân rất tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn và có khả năng chịu đựng những áp lực trong công việc và cuộc sống. Nhờ tính cách hiền lành nên được bề trên thương tình ban cho vô số cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là trong tuần tới.

Ai khổ mặc ai, sau 16h30 chiều nay (24/9/2023), tuổi Thân tha hồ tận hưởng cuộc sống thượng lưu của mình. Đặc biệt nếu đang kinh doanh, con giáp may mắn này sẽ có cơ hội tìm kiếm được nhiều hợp đồng béo bở, giúp con giáp này trở thành triệu phú đô la. Tin vui về tiền bạc, tài chính và những cơ hội làm giàu sẽ liên tiếp gõ cửa nhà Thân. 

Dự đoán sau 16h30 chiều nay (24/9/2023), 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, tài lộc sung túc, gom vàng vét bạc, phúc đức tích lũy đến ngày nở hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, cuộc đời hưng thịnh của tuổi Hợi đến trễ hơn những người khác. Không phải vì họ không giỏi giang mà vì họ là những người thích tự do, nên thời niên thiếu vẫn không chịu dừng chân ổn định.

Sau 16h30 chiều nay (24/9/2023) là thời điểm hoàng kim nhất của tuổi Hợi, con giáp này không những gặp được nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp mà có khả năng làm giàu. Lúc này việc tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay.

Dự đoán sau 16h30 chiều nay (24/9/2023), 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, tài lộc sung túc, gom vàng vét bạc, phúc đức tích lũy đến ngày nở hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba ngày 12/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mùi mưu sự tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền bạc, sự nghiệp xuống dốc

Tử vi thứ Ba ngày 12/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mùi mưu sự tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền bạc, sự nghiệp xuống dốc

Tử vi thứ Ba ngày 12/9/2023 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Mùi mưu việc tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền tài, sự nghiệp dễ xuống dốc.

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