Dự báo 3 con giáp song hỷ lâm môn sau 22h khuya thứ Ba ngày 25/12/2023: Nhà trước đầy tiền, nhà sau đầy bạc, gặp mệnh hoàng kim

Tâm linh - Tử vi 25/12/2023 22:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gia đạo hưng thịnh êm ấm, bùng nổ tài vận sau 22h khuya thứ Ba ngày 25/12.

Tuổi Tý

Tý hoàn thành xuất sắc tiến độ công việc sau 22h khuya thứ Ba ngày 25/12. Nhờ vậy mà bạn được cấp trên giao cho nhiều dự án mới mẻ, được đồng nghiệp ủng hộ. Những mối quan hệ bất hòa trước đây cũng có cách hóa giải. Đôi bên hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn nên không còn xảy ra cự cãi, mâu thuẫn.

Thời điểm này, bạn muốn gì được nấy, tiền đổ về liên tục tha hồ tiêu xài, mua sắm. Không những vậy chuyện tình cảm cũng nhận được khá nhiều điều bất ngờ. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ bạn mới nên có thể thoát ế. Còn người đang trong mối quan hệ yêu đương có thời gian dành cho nhau nên tình cảm thăng hoa.

Dự báo 3 con giáp song hỷ lâm môn sau 22h khuya thứ Ba ngày 25/12/2023: Nhà trước đầy tiền, nhà sau đầy bạc, gặp mệnh hoàng kim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy.

Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Sau 22h khuya thứ Ba ngày 25/12, người tuổi Tuất sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà. Thời điểm này, công việc làm ăn của người tuổi này rất thuận lợi.

Dự báo 3 con giáp song hỷ lâm môn sau 22h khuya thứ Ba ngày 25/12/2023: Nhà trước đầy tiền, nhà sau đầy bạc, gặp mệnh hoàng kim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp tình cảm, sống có tâm có tình cảm. Họ quan tâm người khác thật tâm nên đi đâu cũng được yêu quý. Cũng nhờ tấm lòng thiện lương mà họ được quý nhân phù trợ.

Tử vi học có nói, sau 22h khuya thứ Ba ngày 25/12, tuổi Ngọ sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố hết mực. Mỗi ngày trôi qua họ đã sống vui vẻ, thì đây là thời điểm tốt để cuộc sống của họ được nâng lên tầm cao hơn. Cuối tháng này, tuổi Ngọ không những gặp được cơ hội phát triển sự nghiệp mà tài vận cũng tăng thêm vài bậc, giúp cuộc sống viên mãn thăng hoa bất ngờ.

Dự báo 3 con giáp song hỷ lâm môn sau 22h khuya thứ Ba ngày 25/12/2023: Nhà trước đầy tiền, nhà sau đầy bạc, gặp mệnh hoàng kim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp độc chiếm hết vận may của thiên hạ đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12: Rủng rỉnh tiền vàng, tài vận đổ về đầy túi, lộc lá trải khắp lối chân đi

3 con giáp độc chiếm hết vận may của thiên hạ đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12: Rủng rỉnh tiền vàng, tài vận đổ về đầy túi, lộc lá trải khắp lối chân đi

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây kiếm tiền siêu đỉnh, vượng vận phát tài đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 25/12 tu vi ngay 26/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 52 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 55 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 57 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 57 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề